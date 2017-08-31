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Фото — Выставка прикладного искусства на Аллее молодежи в Бишкеке

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445685-ru.html

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31 августа 2017, 14:34       Комментарии

Сегодня, 31 августа, на Аллее молодежи около филармонии с 12:00 до 16:00 проходят праздничный концерт, выставка прикладного искусства, показательные спортивные выступления по айкидо, самбо, дзюдо, кудо и национальной борьбе. В начале Администрация Ленинского района поздравила горожан и гостей столицы с праздником, затем выступили певцы, танцоры и представители различных диаспор в Кыргызстане.
На выставке прикладного искусства ряд центров детского творчества Ленинского района показали различные модели, сделанные руками учеников центров, в том числе поделки из войлока, бумаги и других материалов.

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