Фото — Выставка прикладного искусства на Аллее молодежи в Бишкеке

31 августа 2017, 14:34 Комментарии

Сегодня, 31 августа, на Аллее молодежи около филармонии с 12:00 до 16:00 проходят праздничный концерт, выставка прикладного искусства, показательные спортивные выступления по айкидо, самбо, дзюдо, кудо и национальной борьбе. В начале Администрация Ленинского района поздравила горожан и гостей столицы с праздником, затем выступили певцы, танцоры и представители различных диаспор в Кыргызстане.

На выставке прикладного искусства ряд центров детского творчества Ленинского района показали различные модели, сделанные руками учеников центров, в том числе поделки из войлока, бумаги и других материалов.