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Путин поздравил Атамбаева и кыргызстанцев с Днем независимости

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365611_py...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445684-ru.html

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Текст выступления А.Атамбаева в честь Дня независимости Кыргызстана

31 августа 2017, 12:31       Комментарии

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и народ страны с Днем независимости.
В поздравительной телеграмме лидер России отметил, что российско – кыргызские отношения динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.
"Между нашими странами налажен содержательный политический диалог, плодотворное двустороннее сотрудничество в различных сферах, эффективное взаимодействие в рамках Евразийского Экономического Союза, ОДКБ и других международных структур.
Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса российско-кыргызских связей. Это, несомненно, отвечает нашим общим интересам, идет в русле укрепления безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе", - отмечено в телеграмме поздравления.
Путин пожелал Атамбаеву крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Кыргызстана – мира и благополучия.

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