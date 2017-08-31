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Си Цзиньпин: Повышается влияние КР на международном и региональном уровне

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365612_si...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445683-ru.html

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Центризбирком аккредитовал еще 54 международных наблюдателя

Центризбирком КР аккредитовал еще 54 международных наблюдателя

31 августа 2017, 12:51       Комментарии

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и народ страны с Днем независимости.
"За 26 лет независимости в Вашей стране были достигнуты огромные успехи в государственном строительстве, быстро развивается экономика, значительно повышается уровень жизни народа, заметно повышается влияние Кыргызстана на международном и региональном уровне, чему от чистой души радуется Китай, как дружеский сосед и стратегический партнер.
С начала этого года мы с Вами имели две встречи, в ходе которых обменялись мнениями относительно развития кыргызско-китайских отношений и сотрудничестве во всех областях и достигли ряда важных договоренностей. Я готов вместе с Вами приложить все усилия, чтобы продвинуть отношения стратегического партнерства между нашими странами на новый уровень", - отмечено в телеграмме Си Цзиньпиня.
Си Цзиньпин пожелал дружественному Кыргызстану процветания, а его народу - счастья и благополучия.

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