Назарбаев: Кыргызстан стал авторитетным членом международного сообщества

31 августа 2017, 13:04 Комментарии
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил своего коллегу Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости.
"За короткий исторический период, Кыргызстан стал авторитетным членом международного сообщества в качестве динамично развивающейся страны.
Твердо уверен в том, что дружеские взаимоотношения между нашими странами в дальнейшем будут укрепляться и развиваться во благо наших народов", - говорится в поздравительной телеграмме.
Назарбаев пожелал Атамбаеву крепкого здоровья, успехов в ответственной должности, а кыргызскому народу мира и благополучия.