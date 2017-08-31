Алиев: У Азербайджана и Кыргызстана добрые традиции дружбы

31 августа 2017, 13:22 Комментарии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости.

"Уверен, что добрые традиции дружбы и взаимоподдержки, связывающие наши народы, и впредь будут служить надежным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления взаимовыгодных отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном", - отмечено в послании.

Президент Ильхам Алиев пожелал Президенту Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Кыргызстана - мира и процветания.