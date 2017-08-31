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Текст выступления А.Атамбаева в честь Дня независимости КыргызстанаТекст выступления А.Атамбаева в честь Дня независимости КыргызстанаГлавы Узбекистана и Казахстана поздравили Атамбаева народ Кыргызстана с Днем независимостиГлавы Узбекистана и Казахстана поздравили Атамбаева народ Кыргызстана с Днем независимости

Лукашенко поздравил Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365615_ly...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445680-ru.html

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31 августа 2017, 13:51       Комментарии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу КР и народ Кыргызстана с Днем независимости.
"Убежден, что поступательное развитие белорусско-кыргызского сотрудничества, углубление взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза создают надежную основу для дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений между народами Беларуси и Кыргызстана, содействуют экономическому росту и процветанию наших стран", - отмечено в телеграмме поздравления.
Лукашенко пожелал Атамбаеву доброго здоровья и успехов в осуществлении намеченных планов, а кыргызскому народу - мира и благополучия.

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