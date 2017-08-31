Шесть граждан Кыргызстана пострадали в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом

31 августа 2017, 14:00 Комментарии

Бишкек, 31.08.17 /Кабар/. В опрокинувшемся на трассе Самара – Оренбург в Оренбургской области микроавтобусе ехали девять граждан Кыргызстана, шестеро из них получили травмы и были госпитализированы, остальные размещены в гостинице, пишет РИА Новости.

"Граждане Кыргызстана направлялись в Москву. В салоне автобуса их было девять человек. По нашим данным, шестеро из них получили травмы и госпитализированы в ближайшую больницу. Остальных троих разместили в гостинице", – сообщил представитель регионального управления МЧС России.

ДТП произошло на трассе Самара – Оренбург в Переволоцком районе Оренбуржья с микроавтобусом Ford Transit. По предварительным данным полиции, водитель уснул за рулем, выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. Полиция сообщала о семи пострадавших.

Напомним, 26 августа в Пензенской области произошло ДТП, одна женщина погибла, еще пятеро пострадали. Все граждане Кыргызстана.

По информации полиции, стакнулись микроавтобус Mercedes Benz и грузовой фургон Mercedes. Водители обеих машин являются гражданами Кыргызстана, до ДТП они друг друга не знали.