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Шесть граждан Кыргызстана пострадали в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом

Источник:
http://kabar.kg/news/shest-gra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445679-ru.html

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31 августа 2017, 14:00       Комментарии

Бишкек, 31.08.17 /Кабар/. В опрокинувшемся на трассе Самара – Оренбург в Оренбургской области микроавтобусе ехали девять граждан Кыргызстана, шестеро из них получили травмы и были госпитализированы, остальные размещены в гостинице, пишет РИА Новости.
"Граждане Кыргызстана направлялись в Москву. В салоне автобуса их было девять человек. По нашим данным, шестеро из них получили травмы и госпитализированы в ближайшую больницу. Остальных троих разместили в гостинице", – сообщил представитель регионального управления МЧС России.
ДТП произошло на трассе Самара – Оренбург в Переволоцком районе Оренбуржья с микроавтобусом Ford Transit. По предварительным данным полиции, водитель уснул за рулем, выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. Полиция сообщала о семи пострадавших.
Напомним, 26 августа в Пензенской области произошло ДТП, одна женщина погибла, еще пятеро пострадали. Все граждане Кыргызстана.
По информации полиции, стакнулись микроавтобус Mercedes Benz и грузовой фургон Mercedes. Водители обеих машин являются гражданами Кыргызстана, до ДТП они друг друга не знали.

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