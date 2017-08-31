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Вице-премьер Джумакадыров поздравил жителей Иссык-Кульской области с Днем независимости

Источник:
http://kabar.kg/news/vitce-pre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445678-ru.html

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31 августа 2017, 14:11       Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Темир Джумакадыров сегодня, 31 августа, в городе Каракол Иссык-Кульской области, принял участие в торжественном мероприятии и поздравил жителей области с 26-летием со Дня независимости Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР
"Кыргызстан выбрал путь по построению свободного, светского, демократического и правового государства. Несмотря на все сложности, страна шаг за шагом движется к достижению поставленной цели и достигла многих положительных результатов, являющихся основой для дальнейшего поступательного развития. За последние годы наблюдается рост экономики, повышается уровень благосостояния, улучшается жизнь простых граждан, совершенствуется инфраструктура, система образования и медицинской помощи. Все эти позитивные проявления повседневной жизни вселяют уверенность граждан в светлое, мирное будущее", — сказал он.
Джумакадыров остановился подробно на Программе Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго – кырк кадам", рассчитанной на одновременную реализацию в течение 5 лет 40 первоочередных шагов.
"Каждый шаг направлен на улучшение качества жизни населения и призван привнести конкретные механизмы для решения существующих проблем экономики и общества. Программа "Жаны доорго – кырк кадам" имеет три главные цели, заключающиеся в достижении экономического благосостояния народа, социального благополучия, безопасности и создания благоприятной среды для жизни граждан и будет реализовываться поэтапно, начиная с 2017 года", — сообщил он.
Кроме того, вице-премьер-министр отметил, что в своей работе правительство КР пристальное внимание уделяет развитию регионов, созданию в них соответствующей инфраструктуры.
"Так, в Иссык-Кульской области планомерно реализуются многие инфраструктурные проекты. В городе Чолпон-Ата для проведения Всемирных игр кочевников построен современный ипподром, строится дорога Балыкчы — Чолпон-Ата – Корумду. Кроме этого строится кольцевая дорога Север-Юг, которая окажет самое положительное влияние на социально-экономическое развитие региона", — отметил вице-премьер-министр.

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