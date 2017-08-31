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ГПС: Кыргызско-китайскую границу закроют на пять дней

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365603_gp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445676-ru.html

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КПП "Иркештам—автодорожный" на кыргызско-китайской границе будет закрыт 1-5 сентября

КПП "Иркештам" на кыргызско-китайской границе будет закрыт с 1 по 5 сентября

31 августа 2017, 14:00       Комментарии

С 1 по 5 сентября 2017 г. в связи с празднованием Курман-айт пункт пропуска "Иркештам-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы будет временно закрыт. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.
Уточняется, что пропуск лиц, транспортных средств и грузов на КПП "Иркештам-автодорожный" возобновится 6 сентября 2017 года.

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