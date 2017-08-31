ГПС: Кыргызско-китайскую границу закроют на пять дней

31 августа 2017, 14:00 Комментарии

С 1 по 5 сентября 2017 г. в связи с празднованием Курман-айт пункт пропуска "Иркештам-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы будет временно закрыт. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

Уточняется, что пропуск лиц, транспортных средств и грузов на КПП "Иркештам-автодорожный" возобновится 6 сентября 2017 года.