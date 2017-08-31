Индийские власти заступилось за права обвиненных в изнасиловании мужчин

31 августа 2017, 14:01 Комментарии

Индийское правительство заявило, что криминализация домашних изнасилований может причинить вред институту семьи и сделает мужчин уязвимыми для шантажа со стороны жен. Об этом сообщает Reuters.

"Нужно сперва гарантировать, чтобы домашнее изнасилование не превратилось в метод, при помощи которого можно будет дестабилизировать институт семьи и шантажировать мужей", - говорится в официальном заявлении Минюста Индии, поступившем в Высокий суд Дели.

В тексте также заявляется, что Индии не пристало слепо следовать в фарватере западных стран, так как разнообразие населяющих ее народов и высокий уровень неграмотности делают ее уникальной.

Ранее группы активистов, а также жертвы домашних изнасилований обратились в суд с просьбой об изменении соответствующего закона. Семейное сексуальное насилие - достаточно частое явление в Индии, однако консервативные круги блокируют его криминализацию, утверждая, что это является вмешательством в частную жизнь. По официальным данным, более 40 процентов замужних женщин в возрасте от 15 до 49 лет подвергались домашнему насилию.