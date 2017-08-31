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Индийские власти заступилось за права обвиненных в изнасиловании мужчин

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365594_in...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445675-ru.html

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Лидер индийской секты получил 10 лет за изнасилование

31 августа 2017, 14:01       Комментарии

Индийское правительство заявило, что криминализация домашних изнасилований может причинить вред институту семьи и сделает мужчин уязвимыми для шантажа со стороны жен. Об этом сообщает Reuters.
"Нужно сперва гарантировать, чтобы домашнее изнасилование не превратилось в метод, при помощи которого можно будет дестабилизировать институт семьи и шантажировать мужей", - говорится в официальном заявлении Минюста Индии, поступившем в Высокий суд Дели.
В тексте также заявляется, что Индии не пристало слепо следовать в фарватере западных стран, так как разнообразие населяющих ее народов и высокий уровень неграмотности делают ее уникальной.
Ранее группы активистов, а также жертвы домашних изнасилований обратились в суд с просьбой об изменении соответствующего закона. Семейное сексуальное насилие - достаточно частое явление в Индии, однако консервативные круги блокируют его криминализацию, утверждая, что это является вмешательством в частную жизнь. По официальным данным, более 40 процентов замужних женщин в возрасте от 15 до 49 лет подвергались домашнему насилию.

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