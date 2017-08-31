Верховный суд КР признал законным решение ЦИК о недостоверности подписных листов Текебаева

31 августа 2017, 13:11 Комментарии

30 августа 2017 года Верховный суд Кыргызской Республики оставил в силе решение Межрайонного суда г. Бишкек об отказе в заявлении уполномоченного представителя по выборам О. Текебаева А. Жолдошбекова о признании незаконным решения ЦИК КР за №48 от 17 августа 2017 года, в котором Центризбирком признал подписные листы кандидата Текебаева недействительными за нарушение порядка финансирования. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Решение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР о признании недостоверными подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата О.Текебаева в количестве 38 643 штук, за нарушение порядка финансирования признано законным и обоснованным", — отмечают в Центризбиркоме.

Напомним, что 7 августа в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР поступили подписные листы кандидата О.Текебаева в количестве 38 643 штук.

В соответствии с требованиями части 11 статьи 41 конституционного Закона, "кандидатам запрещается использовать иные денежные средства для оплаты работ по сбору подписей избирателей, ведение предвыборной агитации, осуществление других предвыборных мероприятий, кроме средств, поступивших в их избирательные фонды".

Подписные листы должны быть изготовлены кандидатами за счет средств собственного избирательного фонда согласно части 9 статьи 41 Конституционного закона: "Средства избирательных фондов могут использоваться: 1) на финансовое обеспечение организационно-технических мер, в том числе направленных на сбор подписей в поддержку кандидата".

В соответствии с абзацем 3 пункта 58 главы V Инструкции "О порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидата на должность Президента Кыргызской Республики и проверки достоверности подписей в подписных листах, представленных кандидатами и (или) их уполномоченными представителями», утвержденной Постановлением ЦИК КР №165 от 17.06.2017: "недостоверными подписями признаются все подписи избирателей, собранные до дня оплаты изготовления подписных листов из средств избирательного фонда кандидата".

Рабочей группой по проверке подписных листов ЦИК КР также было установлено, что со дня выдвижения О.Текебаева кандидатом, то есть с 18 июня по 17 августа 2017 года, на счете избирательного фонда кандидата не было никакого поступления и расходования денежных средств, что подтверждено официальным письмом ОАО "РСК Банк" №16-04/4726 от 17 августа 2017 года.

На основании вышеизложенного Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики 17 августа принято решение о признании недостоверными 38 643 подписи кандидата О.Текебаева за нарушение порядка финансирования.