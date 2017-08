Посол Великобритании в КР возмущен манерой езды водителей маршруток в Бишкеке

31 августа 2017, 13:33 Комментарии

Посол Великобритании в КР Робин Орд-Смит возмущен манерой езды водителей маршруток в Бишкеке. Утром 31 августа он написал об этом на своей странице в Твиттере.

"Может ли кто-нибудь провести тренинг для водителей маршрутки о том, как нужно водить машину?" — задался вопросом дипломат.

Could somebody please give marshrutka drivers some training on how to drive? pic.twitter.com/GRyLYKgzdu

- Robin Ord-Smith (@RobinOrdSmith) August 31, 2017