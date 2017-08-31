Главы Узбекистана и Казахстана поздравили Атамбаева народ Кыргызстана с Днем независимости

31 августа 2017, 13:46 Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Кабар/. Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравили главу Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и народ страны с Днем независимости страны. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В поздравлении Мирзиеева говорится:

"В эти светлые праздничные дни в преддверие священного праздника Курбан хайит мне доставляет огромное удовольствие направить Вам и братскому народу Кыргызстана свои сердечные поздравления и добрые пожелания.

Твердо убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание сложившихся отношений традиционной дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и выведем их на качественно новый уровень".

Президент Узбекистана пожелал Атамбаеву долголетия и крепкого здоровья, а братскому народу Кыргызстана - мира, благополучия и дальнейшего процветания.

В поздравлении Назарбаева говорится:

"За короткий исторический период, Кыргызстан стал авторитетным членом международного сообщества в качестве динамично развивающейся страны.

Твердо уверен в том, что дружеские взаимоотношения между нашими странами в дальнейшем будут укрепляться и развиваться во благо наших народов".

Президент Казахстана пожелал Атамбаеву крепкого здоровья, успехов в ответственной должности, а кыргызскому народу мира и благополучия.