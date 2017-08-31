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Текст выступления А.Атамбаева в честь Дня независимости КыргызстанаТекст выступления А.Атамбаева в честь Дня независимости КыргызстанаПутин, Назарбаев и другие — 7 президентов поздравили кыргызстанцевПутин, Назарбаев и другие — 7 президентов поздравили кыргызстанцев

Главы Узбекистана и Казахстана поздравили Атамбаева народ Кыргызстана с Днем независимости

Источник:
http://kabar.kg/news/glavy-uzb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445671-ru.html

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31 августа 2017, 13:46       Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Кабар/. Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравили главу Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и народ страны с Днем независимости страны. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В поздравлении Мирзиеева говорится:
"В эти светлые праздничные дни в преддверие священного праздника Курбан хайит мне доставляет огромное удовольствие направить Вам и братскому народу Кыргызстана свои сердечные поздравления и добрые пожелания.
Твердо убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание сложившихся отношений традиционной дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и выведем их на качественно новый уровень".
Президент Узбекистана пожелал Атамбаеву долголетия и крепкого здоровья, а братскому народу Кыргызстана - мира, благополучия и дальнейшего процветания.
В поздравлении Назарбаева говорится:
"За короткий исторический период, Кыргызстан стал авторитетным членом международного сообщества в качестве динамично развивающейся страны.
Твердо уверен в том, что дружеские взаимоотношения между нашими странами в дальнейшем будут укрепляться и развиваться во благо наших народов".
Президент Казахстана пожелал Атамбаеву крепкого здоровья, успехов в ответственной должности, а кыргызскому народу мира и благополучия.

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