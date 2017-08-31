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Коррупция на границе. Полпред Ошской области решает проблемы вместо ГПС

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365507_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445669-ru.html

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31 августа 2017, 13:43       Комментарии

Проблемы приграничных территорий стоят остро на протяжении 26 лет независимости Кыргызстана. В настоящий момент вопрос делимитации и демаркации границ в частности на юге страны напрямую влияет на добрососедские отношения с Таджикистаном и Узбекистаном. С последней братской страной наши взаимоотношения улучшились после того, как президентом стал Шавкат Мирзиеев. С мертвой точки, наконец, сдвинулись и вопросы спорных участков кыргызско-узбекской государственной границы.
Однако, если в одном направлении ведется работа, то в другом, пожалуй, не менее острой стоит коррупция на контрольно-пропускных пунктах. И эта часть остается без внимания высшего руководства Вооруженных сил.
Напомним, что ранее о фактах коррупции и поборах со стороны пограничников говорил и экс-премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков
На совещании по улучшению работы контрольно-пропускных пунктов на границе страны он давал поручение усилить борьбу с коррупцией на КПП.
При этом глава правительства подверг резкой критике работу соответствующих служб.
"Поступают многочисленные жалобы на поборы со стороны пограничников, в том числе от иностранных туристов. На данный момент, к сожалению, отсутствуют прямые доказательства, но вскоре они будут предоставлены. Это отрицательно влияет на имидж страны, ведь первые впечатления у иностранцев формируются именно в момент пересечения границы", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, добавив, что деструктивная коррупционная деятельность сотрудников пограничной службы начинает носить системный характер и серьезно подрывает доверие населения к правительству.
Тогда же председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев заверял, что ведомство уже принимает необходимые меры, в частности проводит разъяснительную работу среди личного состава.
Однако спустя месяц глава области Таалайбек Сарыбашов съездил на КПП "Достук-автодорожный", на который жаловались жители трех районов - Араванского, Узгенского и Ноокатского.
Стоит отметить, что большинство людей проходят госграницу именно через КПП "Достук-автодорожный". Поэтому Сарыбашов решил посетить его. В первую очередь он встретился с сотрудниками погранинчной и таможенной служб, представителями транспортно-ветеринарного контроля.
Полпред отметил, что среди населения есть нарекания к работе данного КПП, люди жаловались на сотрудников ГПС. В частности на то, что пограничники занимаются незаконными сборами денежных средств с населения. "Работайте в рамках закона, не переступайте эту черту. В случае, если недовольства среди народа подтвердятся, никому поблажек не будет", - сказал Сарыбашов.
В разговоре с "ВБ" житель Ноокатского района Исабай Мусаев пожаловался на то, что незаконные поборы среди пограничников имеют систематический характер.
"В середине августа я переходил границу через КПП "Достук-автодорожный". Со мной в автобусе было 25 человек. Пограничник заявил мне, что если мы хотим беспрепятственно пройти госграницу, должны заплатить по 200 сомов. Я ответил ему, что являюсь пенсионером и каждая копейка для меня на счету. Однако тот был непреклонен и стоял на своем. В итоге мы договорились о том, что заплатим ему по 100 сомов каждый. Это не единственный случай и это могут подтвердить другие люди", - подчеркнул Мусаев.
Он добавил, что на тему взяток разговаривал с узбекскими пограничниками, которые сообщили ему о том, что уровень коррупции в соседней стране снижен до нуля.
"Я часто перехожу госграницу. В Узбекистане у меня сын, есть и другие родственники. Наши пограничники постоянно требуют деньги. Однажды с меня потребовали 600 сомов, когда я отказался, сказали разворачиваться и переходить границу через другое КПП, а это 250 километров"
Отметим, что редакция пыталась договориться об интервью о наболевших проблемах, связанных с государственной границей, с председателем ГПС Уларбеком Шаршеевым. Однако, тот сначала ушел в отпуск, а сегодня находится в командировке на севере страны.
В разговоре с корреспондентом он заявил, что интервью он даст после того, как журналист уведомит об этом пресс-службу. На вопрос о том, в каком нормативно-правовом акте, либо в законе прописано данное правило, чиновник заявил, что представитель СМИ нарушает его конституционные права и поспешил бросить трубку.

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