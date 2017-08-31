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КПП на границе Кыргызстана с Китаем закроют на пять дней

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445668-ru.html

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31 августа 2017, 13:26       Комментарии

БИШКЕК, 31 авг - Sputnik. Контрольно-пропускной пункт на кыргызско-китайской границе будет закрыт на пять дней, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы КР.
С 1 по 5 сентября включительно закроется КПП "Иркештам - автодорожный". Закрытие, связанное с празднованием Курман айта, инициировала китайская сторона. Пропуск лиц на данном КПП возобновится 6 сентября.
Контрольно-пропускной пункт "Иркештам - автодорожный" находится в Ошской области. Второй КПП, "Торугарт - автодорожный", расположен в Нарынской.
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