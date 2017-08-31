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Главы Узбекистана и Казахстана поздравили Атамбаева народ Кыргызстана с Днем независимостиГлавы Узбекистана и Казахстана поздравили Атамбаева народ Кыргызстана с Днем независимостиКоррупция на границе. Полпред Ошской области решает проблемы вместо ГПСКоррупция на границе. Полпред Ошской области решает проблемы вместо ГПС

Путин, Назарбаев и другие — 7 президентов поздравили кыргызстанцев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445667-ru.html

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31 августа 2017, 13:45       Комментарии

БИШКЕК, 31 авг - Sputnik. Лидеры семи стран поздравили кыргызстанцев и своего коллегу Алмазбека Атамбаева с Днем независимости, сообщается на официальном сайте президента КР.
Поздравительные телеграммы прислали президенты России, Азербайджана, Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана и Китая.
Главы государств пожелали Атамбаеву крепкого здоровья и успехов в работе, а народу республики - мира, благополучия и процветания.
"Между нашими странами налажены содержательный политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных сферах. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса российско-кыргызских связей. Это, несомненно, отвечает нашим общим интересам, идет в русле укрепления безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе", - говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина.
Нурсултан Назарбаев отметил, что за короткий исторический период Кыргызстан стал авторитетным членом международного сообщества.
"Твердо уверен в том, что дружеские отношения между нашими странами будут укрепляться и развиваться во благо народов", - написал глава Казахстана.
Председатель КНР Си Цзиньпин в своей телеграмме отметил, что за 26 лет независимости Кыргызстан достиг огромных успехов в государственном строительстве, в стране быстро развивается экономика, повышается уровень жизни народа, а влияние КР на международном уровне заметно растет.
"С начала этого года мы провели две встречи, в ходе которых обменялись мнениями о развитии кыргызско-китайских отношений и сотрудничестве во всех областях, достигли важных договоренностей. Я готов вместе с вами приложить все усилия, чтобы продвинуть отношения стратегического партнерства между нашими странами на новый уровень", - заверил китайский лидер.
31 августа Кыргызстан отмечает 26-летие своей независимости.
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