Пострадавшая в ДТП в Бишкеке дочь Орзубека Назарова вышла из комы

31 августа 2017, 13:00 Комментарии

Бишкек, 31.08.17 /Кабар/. Пострадавшая в ДТП в Бишкеке Аделина Назарова, дочь чемпиона мира по боксу Орзубека Назарова, вышла из комы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, мы сегодня улыбаемся. Наша дочка вышла из комы. Всем спасибо за поддержку, молитвы. Теперь долгий путь восстановления. Лучший подарок на день рождения", - написал сегодня Назаров.

Напомним, 17-летняя девушка пострадала в аварии, которая произошла в ночь на 19 августа на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо. Столкнулись мотоцикл марки Suzuki и легковой автомобиль Toyota Passo.

Вследствие ДТП водитель мотоцикла скончался на месте, а девушка, которая ехала с ним, Аделина Назарова, была госпитализирована.

Позже пассажир машины Toyota Passo скончался в больнице.