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Пострадавшая в ДТП в Бишкеке дочь Орзубека Назарова вышла из комы

Источник:
http://kabar.kg/news/postradav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445666-ru.html

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Дочь Орзубека Назарова вышла из комы

31 августа 2017, 13:00       Комментарии

Бишкек, 31.08.17 /Кабар/. Пострадавшая в ДТП в Бишкеке Аделина Назарова, дочь чемпиона мира по боксу Орзубека Назарова, вышла из комы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Друзья, мы сегодня улыбаемся. Наша дочка вышла из комы. Всем спасибо за поддержку, молитвы. Теперь долгий путь восстановления. Лучший подарок на день рождения", - написал сегодня Назаров.
Напомним, 17-летняя девушка пострадала в аварии, которая произошла в ночь на 19 августа на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо. Столкнулись мотоцикл марки Suzuki и легковой автомобиль Toyota Passo.
Вследствие ДТП водитель мотоцикла скончался на месте, а девушка, которая ехала с ним, Аделина Назарова, была госпитализирована.
Позже пассажир машины Toyota Passo скончался в больнице.

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