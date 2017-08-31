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Поле боя филиппинских солдат и джихадистов в Марави показали на видео

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365599_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445664-ru.html

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31 августа 2017, 12:54       Комментарии

Журналистов пустили посмотреть на филиппинский город Марави, где правительственные войска ведут бой против террористов, лояльных организации "Исламское государство" (ИГ). Кадры с места событий публикует Ruptly.
Битва за город идет уже сто дней, но солдатам не удается выбить джихадистов из города. 22 июня военные заявляли, что с террористами будет покончено в скором времени, однако прогнозы не оправдались. Тогда же президент страны Родриго Дутерте извинился перед жителями Марави.
Чтобы не допустить бегства лидеров боевиков, Индонезия, Малайзия и Филиппины организовали совместное патрулирование пограничных вод. "Мы опасаемся, что они могут проникнуть в соседние страны под видом нелегальных мигрантов или рыбаков", - объяснил глава малайзийского Командования Восточного Сабаха Ван Абдул Бари Ван Абдул Халид.
Сражение за Марави началось 23 мая 2017 года после того, как город захватили боевики, присягнувшие на верность ИГ. По официальным данным, за время боев погибли в общей сложности 369 человек, из них 67 солдат и 26 мирных жителей, остальные - боевики.

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