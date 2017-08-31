Футболисты сборной КР на час стали работниками автозаправки в Бишкеке

31 августа 2017, 12:59 Комментарии

БИШКЕК, 31 авг - Sputnik. Футболисты сборной Кыргызстана Антон Землянухин и Ислам Шамшиев на час стали сотрудниками одной из автозаправочных станций в Бишкеке, сообщила пресс-служба Федерации футбола КР.

© Фото / пресс-служба ФФКРФутболист сборной Кыргызстана Ислам Шамшиев на час стал сотрудником одной из автозаправочных станций в Бишкеке Традиционная ежегодная акция перед домашним матчем сборной состоялась накануне. Футболисты не только заправляли автомобили бензином, но и демонстрировали навыки владения мячом, раздавали автографы и фотографировались с желающими. Все клиенты АЗС получили в подарок атрибуты настоящего болельщика.

5 сентября на стадионе имени Долона Омурзакова состоится матч Кыргызстан - Мьянма в рамках отборочного раунда Кубка Азии 2019 года.

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