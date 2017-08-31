Официальная статистика: в Кыргызстане более 190 тыс. безработных

31 августа 2017, 12:49 Комментарии

На сегодняшний день общая численность безработных граждан составила 192,2 тыс. чел. Такая цифра озвучена на коллегии Министерства труда и социального развития.

По данным ведомства, на учете в службах занятости состоят 90,0 тыс. человек, из них имеющих официальный статус безработных — 62,0 тыс. чел.

"За отчетный период при содействии службы занятости трудоустроены 20,3 тыс. безработных граждан, из них: Бишкек — 5,5 тыс.; Баткенская область — 1,9 тыс.; Чуйская область — 3 тыс.; Таласская область – 700; Нарынская область — 300; Ошская область — 2,4 тыс.; Джалал-Абадская область — 2,4 тыс.; Иссык-Кульская область – 1 тыс.; Ош — 500, Молодежной биржей труда — 2,6 тыс.", – говорится в сообщении.

Одним из приоритетных направлений активной политики занятости для смягчения напряженности рынка труда является проведение оплачиваемых общественных работ, как временная занятость, направленная на улучшение социальной инфраструктуры регионов республики. За отчетный период в порядке временного трудоустройства на оплачиваемые общественные работы направлено 9,7 тыс. человек.

"Для повышения конкурентоспособности безработных на рынке труда, учитывая потребности рынка труда в рабочей силе определенных профессий, службами занятости на профессиональное обучение направлены 3,9 тыс. человек. Обучение безработных граждан проводилось в основном на профессии, востребованные на рынке труда. Это — газоэлектросварщик, парикмахер, оператор компьютера, бухгалтер со знанием 1С, повар, швея, портной, офис-менеджер, электромонтажник", – рассказали в Минсоцразвития.