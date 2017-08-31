Главы России, Китая, Казахстана и других государств поздравили Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости

31 августа 2017, 12:43 Комментарии

Поздравления в адрес президента КР Алмазбека Атамбаева и народа Кыргызстана направили руководители семи государств. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента Кыргызской Республики.

Так, поздравительные телеграммы направили президент Грузии Георгий Маргвелашвили, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Беларуси Александр Лукашенко. Слова приветствия и поздравлений в адрес кыргызстанцев направили также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, его коллега из Азербайджана Ильхам Алиев, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Между нашими странами налажен содержательный политический диалог, плодотворное двустороннее сотрудничество в различных сферах, эффективное взаимодействие в рамках Евразийского Экономического Союза, ОДКБ и других международных структур, — говорится в поздравительной телеграмме В.Путина. — Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса российско-кыргызских связей. Это, несомненно, отвечает нашим общим интересам, идет в русле укрепления безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе".

Си Цзиньпин в своем поздравлении отметил, что "за 26 лет независимости в Вашей стране были достигнуты огромные успехи в государственном строительстве, быстро развивается экономика, значительно повышается уровень жизни народа, заметно повышается влияние Кыргызстана на международном и региональном уровне, чему от чистой души радуется Китай, как дружеский сосед и стратегический партнер".

Китайский руководитель напомнил, что "с начала этого года мы с Вами имели две встречи, в ходе которых обменялись мнениями относительно развития кыргызско-китайских отношений и сотрудничестве во всех областях и достигли ряда важных договоренностей. Я готов вместе с Вами приложить все усилия, чтобы продвинуть отношения стратегического партнерства между нашими странами на новый уровень".

Успехи на международной арене отметил и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"За короткий исторический период Кыргызстан стал авторитетным членом международного сообщества в качестве динамично развивающейся страны. Твердо уверен в том, что дружеские взаимоотношения между нашими странами в дальнейшем будут укрепляться и развиваться во благо наших народов", — говорится в поздравительной телеграмме казахского лидера.

Президент Нурсултан Назарбаев пожелал Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья, успехов в ответственной должности, а кыргызскому народу — мира и благополучия.