Алмазбек Атамбаев: Многие хотели бы превратить Кыргызстан в коммерческий комок

31 августа 2017, 12:59 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 31 августа, принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 26-летию Дня независимости Кыргызской Республики, которое прошло на центральной площади Ала-Тоо, и выступил с речью, сообщает пресс-служба президента.

Текст выступления главы государства:

"Уважаемые соотечественники! Дорогие гости! Дамы и господа!

От всей души поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем независимости Кыргызской Республики!

В мире есть тысячи разных народов, но при этом существует только 200 суверенных государств!

Иметь свою независимую страну, свое суверенное государство – это великий Божий дар, великое счастье! И мы должны ценить это и беречь нашу страну, нашу независимость как зеницу ока!

Уважаемые сограждане!

За 26 лет независимости наша страна прошла трудный путь становления, испытала непростые экономические, социальные и политические потрясения. За эти трудные годы мы стали другими. Мы стали сильнее, наш народ не сломался. Страна не ослабла, а закалилась в огне испытаний.

К сожалению, после принятия Декларации о независимости в 1991 году, мало что делалось для достижения подлинного суверенитета страны. Сложнейший транзитный период затянулся на целых двадцать лет и сопровождался большими тяготами для народа.

2010 год показал, насколько близко страна может столкнуться с самым неблагоприятным сценарием – оказаться на грани катастрофы, что когда-то трудно было себе представить. Многие, от политологов до глав государств предрекали крах и развал страны. После июньской трагедии 2010 года на юге страны чувство подавленности и депрессии в обществе еще более усилилось.

Вместе с тем, именно в то время кыргызстанцы снова показали удивительную способность к консолидации. Способность к объединению перед трудностями приходила на помощь нашему народу на протяжении всей нашей многовековой истории, позволяя вставать на ноги каждый раз и двигаться вперед.

Вызовы, с которыми столкнулся Кыргызстан в 2010 году, четко обозначили повестку, стоящую перед страной: вернуть людям надежду в будущее и практически заново выстроить государственные институты. И важнее всего было вернуть людям веру в то, что мы будем жить в нормальной стране, с нормально функционирующими политическими и государственными институтами, мирной стране, стране без коррупции, без судебного произвола, стране с честными выборами, стране с будущим.

По сути, нужно было практически заново восстановить кыргызскую государственность, потому что надо было восстановить веру людей в свою страну, в свой народ, в своё будущее! Так было всего семь лет назад…

Хочу напомнить об этом сегодня тем, кто пытается отрицать очевидное, тем, кто называет белое черным, и черное белым, тем, кто говорит, что за годы президентства Атамбаева для страны ничего не было, тем, кто пытается повернуть вспять ход истории. Не говорил.

Скажу прямо. Мы последние годы в стране решили проблемы, которые не решались до этого два десятилетия. Имеющий глаза и сердце это увидит.

Могу перечислить наиболее важные.

Национальные ресурсы больше не отдаются за бесценок. Например, лицензию на месторождение "Джеруй" мы продали за $100 млн и плюс инвестор выплатил прежнему владельцу лицензии $65 млн. А в свое время лицензия на это месторождение была отдана за 300 сомов.

Республика достигла энергетической независимости и стабильности энергосектора. Бишкекчане помнят, как отключались кварталы, районы, вся страна помнит, что могли отключить целую область от света и газа.

Создание собственного электроэнергетического кольца путем строительства двух крупных подстанций и ЛЭП "Датка-Кемин", коренная реконструкция Бишкекской ТЭЦ сделали Кыргызстан практически неуязвимым в плане энергетической безопасности.

Партнерство с российским "Газпромом" положило конец зависимости в поставках природного газа и ГСМ.

Мы уверенно идем к тому, чтобы стать страной нормальных дорог. Четыре года назад это казалось сказкой. Несколько лет назад даже эта площадь была вся в выбоинах, трещинах. Не только центральная площадь и главные улицы, не только международные трассы, но и в областных, районных центрах повсюду начинается масштабная реконструкция транспортной инфраструктуры. В ближайшие два года мы завершим работу по достижению транспортной независимости. Кыргызстан из тупиковой страны превратится в транзитную. А ведь несколько лет назад из одной области в другую, из одного села в другое село мы были вынуждены ездить через соседние населенные пункты со всеми трудностями, проверками пограничников, таможенников.

Мы уделяем самое пристальное внимание обеспечению продовольственной безопасности страны.

В этом году мы выдаем кредиты фермерам под 6-10% годовых. А в 2009 году Правительство выдавало такие же кредиты под 22%.

Особое внимание все эти годы уделяется здравоохранению и образованию. Впервые за годы независимости средняя зарплата учителей сравнялась со средней зарплатой по стране. Впервые за 25 лет!

Мы выполняем все социальные обязательства.

Международные финансовые институты перестали считать нас бедной страной. За пять лет крайняя бедность сократилась в 4,5 раза.

Кардинально усилена обороноспособность страны. Теперь мы уже можем с полной уверенностью сказать: у нас есть настоящая, боеспособная армия! Никто не сможет безнаказанно зайти на нашу территорию. Это я говорю для тех, кто считает, что если есть министерство обороны, то есть армия, а если нет министерства, то нет армии. Было у нас министерство обороны, когда 30 бородачей напали, 6 тысяч солдат и офицеров было задействовано, взяты в заложники генерал, аким, выплачивались выкупы. Между названием и сутью огромная разница. Сегодня у нас есть настоящая боеспособная армия.

Больших успехов мы добились и во внешней политике. Сегодня мы ведем диалог на равных со всеми иностранными партнерами. Выстраивая свою внешнеполитическую независимость, мы исходим из позиций защиты исключительно национальных интересов. И при этом мы отдаем особый приоритет соседним странам. Наши границы постепенно становятся воротами дружбы и добрососедства. Если первые годы моего президентства чуть ли не каждый месяц то на одной границе, то на другой были стычки, даже перестрелки, сегодня мы видим, что ситуация коренным образом меняется.

Мы научились защищать свои национальные интересы. Теперь мы должны их активно продвигать.

И это произошло не просто так. Страна, наш народ, наши граждане сильно изменились, они поверили в себя.

Мы видим мощный подъем национального самосознания. Народ Кыргызстана преодолел долгое время навязываемый нам синдром ущербности, привычку жить по чужим лекалам, подстраиваться под другую культуру, потому что люди, руководившие страной, даже не знали собственной истории, истории нашего древнейшего народа.

И если раньше нашу страну узнавали в новостях по очередному перекрытию дорог, захвату госучерждений, отключению света или газа, то сегодня о Кыргызстане знают по честным выборам, по Всемирным играм кочевников, по грандиозным реформам в политике и экономике.

Сегодня Кыргызстан – это одна из десяти стран, которые рекомендованы к обязательному посещению туристам всего мира!

Рекомендована не только благодаря удивительной природе и радушию нашего народа, но и прежде всего, как безопасная и надежная для туристов страна! Безопасная и надежная страна! Мы добились этого всего за 5-6 лет! Хотя, конечно, это были тяжелейшие годы.

Кыргызстан становится страной комфортной для проживания и для ведения бизнеса. Поставлена задача сделать страну раем для предпринимателей и инвесторов. Для этого проведены реформы, в том числе и конституционные. Резко сокращено количество проверяющих структур. Именно это в ближайшие два-три года обеспечит резкий рост в экономике страны.

Мы начали настоящую, системную борьбу с коррупцией, начали чистку органов государственного управления от этого зла, особенно в высших эшелонах власти. С коррупцией мы боролись нещадно и меня ничто не останавливало, кто бы это ни был, какая бы должность не была, друг это мой или родственник. Ыймандуу бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок. Только за последние 5 лет выявлены около 7 тысяч коррупционных деяний, в том числе – громкие уголовные дела в отношении чиновников самого высокого уровня.

Я могу уверенно сказать, что возврата к прежней коррумпированной системе не будет и народ Кыргызстана этого уже не позволит. Не надо надеяться, что как после 2005 года Бакиевы начали грабить, после 2010 года некоторые "временщики" пытались грабить народ. Больше коррумпированной власти народ Кыргызстана не допустит!

Не видеть этого может только полный глупец или человек с амнезией. И, конечно же, этого не "видят" и некоторые политиканы из старой элиты, у которых наблюдается амнезия и памяти, и совести.

Объясняется это просто. Скоро президентские выборы. Я сегодня, как Президент поздравляю с Днем независимости в последний раз.

И очень многие политиканы хотели бы вернуть старые порядки, старые времена, когда политики, чиновники могли наживаться за счёт народа, и гордиться, что, будучи на государственной должности, они стали мультимиллионерами. Многие хотели бы превратить Кыргызстан в коммерческий комок, как это в свое время делали Айдар Акаев и другие дети Акаева, и Максим Бакиев.

Народная мудрость гласит: "Один в поле не воин". Все эти труднейшее, тяжелейшие годы я как всенародно избранный президент опирался на народ страны, я черпал силу у простых людей. А как политик я опирался в работе, в частности, в парламенте, прежде всего на родную социал-демократическую партию.

И сейчас мы видим, как уже задолго до выборов началась кампания против кандидата в президенты от СДПК. Лозунг один: кто угодно, только не кандидат от СДПК.

Почему? Потому что кандидат от СДПК продолжит курс президента Атамбаева. Потому что продолжится курс по очищению страны от политиков-коррупционеров, грязи, воров. Потому что во внешней политике будет и дальше отдаваться приоритет странам-соседям, таким братским странам как Россия и Китай. Потому что будет и дальше поставлен заслон на пути рейдерства и мародерства, национализма и сепаратизма. Потому что придется и дальше отвечать за преступные деяния, за воровство.

И поэтому против кандидата СДПК объединились и беглые президенты, и временщики, и политиканы, и некоторые НПО, и коррупционеры, и олигархи, и их телеканалы и СМИ.

Усиленно отрицается все хорошее, что было сделано и делается в стране за последние 6 лет. Открыто говорят, что Атамбаев ничего не сделал, но если они придут к власти, то сделают реформы, вернут президентское правление и так далее. Это говорят абсолютно циничные и грязные люди. Применяются различные черные методы, рассказываются сказки уже даже про родственников кандидата в Президенты, когда не удалось на него ничего найти.

Самое опасное — заранее готовится дискредитация итогов выборов. Последние недели по "оппозиционным", а на самом деле телеканалам, газетам у которых есть конкретные хозяева, активно муссируется тема так называемого административного ресурса, который якобы обеспечит победу кандидата от СДПК. Это подаётся как бесспорный факт, и даже обсуждается тема организации массовых беспорядков в случае победы кандидата СДПК.

Не буду отрицать очевидное. Всегда и везде найдется ретивый чиновник, который пытаясь угодить начальству или даже с благими намерениями, будет агитировать за кандидата от президентской партии. Услужливый дурак опаснее врага. И таких горе-чиновников надо строго наказывать. Но административный ресурс в сегодняшних условиях практически ничего не решает. Более того, он дает обратный эффект. Потому что наш вольнолюбивый народ не любит служить начальству и сделает скорее наоборот.

К тому же, чиновник, будь он губернатор или аким, министр или директор школы, он не зайдет вместе с избирателем в кабинку для голосования.

В кабину для голосования вместе с избирателем зайдет другой ресурс – финансовый. Деньги за голос, полученные от кандидата-олигарха, будут вместе с избирателем в момент голосования, в его кошельке или кармане. Я скажу откровенно, что на подкуп голосов избирателей некоторые кандидаты готовят сотни миллионов сомов. У нас есть такая достоверная информация. Я опасаюсь подкупа голосов, я опасаюсь именно этого ресурса. Трудно винить людей, потому что за прошедшие годы люди разуверились в выборах, а многие из этого сделали бизнес.

Поэтому обращаюсь к вам, дорогие кыргызстанцы! Голосуйте так как вам велит ваше сердце, ваша совесть! Не продавайте свои голоса! Тот, кто на выборах заплатит вам сто долларов за голос, потом украдет сотни миллионов долларов у страны, у народа Кыргызстана! Продавая свой голос, вы продаете будущее своей страны, будущее своих детей и внуков!

Мы обеспечим прозрачный процесс голосования и честный подсчет голосов избирателей. Но в кабине для голосования решение примите вы сами, наедине со своей совестью. Не ошибитесь! Послушайте голос совести.

Что же касается организации беспорядков после выборов, то хочу предупредить: в соответствии с Конституцией срок моих полномочий как минимум будут длиться до 1 декабря. До 1 декабря я президент Кыргызстана. Мне этого времени с лихвой хватит, чтобы жестко пресечь любые попытки раскачать страну или организовать беспорядки и сурово наказать организаторов. В этот раз прощать никого не будем.

Уважаемые сограждане!

Мир, согласие и стабильность – вот самое главное, чего мы достигли за последние годы. Страна, наш народ, наша жизнь меняются на глазах.

Мы заложили фундамент для экономического процветания.

Кыргызстан состоялся как суверенное государство!

И это я считаю и была моя главная задача, моя миссия как президента.

Ибо теперь следующие президенты страны могут спокойно возводить сильное процветающее государство, независимый Кыргызстан.

Роль нового президента будет заключаться в том, чтобы продолжить начатый процесс национального возрождения, удерживая стратегические рамки развития страны. Это потребует, конечно же, и общественного согласия, и постоянного совместного труда, а также дисциплины и ответственности от каждого из нас!"