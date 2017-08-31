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В Кыргызстане при поддержке Китая завершена модернизация главной ТЭЦ страны

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445657-ru.html

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31 августа 2017, 12:50       Комментарии

В Бишкеке состоялась церемония открытия главного корпуса новых энергоблоков ТЭЦ Бишкек.
В мероприятии приняли участие президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, посол КНР Сяо Цинхуа, руководство компании ТВЕА, а также ветераны-энергетики и трудовой коллектив столичной ТЭЦ.
Ремонтные работы, которые проводила китайская компания TBEA, были начаты в 2014 году. Кредитное соглашение между Эксимбанком КНР и правительством Кыргызстана по модернизации ТЭЦ Бишкека было подписано в ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Кыргызстан в 2013 году. В этом же году между ОАО "Электрические станции" и китайской компанией TBEA было заключено контрактное соглашение на реализацию проекта "Модернизация ТЭЦ Бишкека" на сумму 386 млн долларов США.
После модернизации, установленная мощность ТЭЦ достигла 812 МВт, из которых 300 за счет строительства и ввода в эксплуатацию двух новых энергоблоков, мощность каждой из которых составляет 150 МВт.
В выступлении А.Атамбаев сказал, что его часто критиковали за кредиты на реализацию крупных проектов. Он отметил, что страна брала кредиты только на те проекты, которые закладывают основу для расцвета экономики Кыргызстана. "Если бы у нас не было линии электропередачи "Датка-Кемин", не было ТЭЦ, не хватало бы электроэнергии, какой инвестор сюда пришел бы", - сказал президент. По его словам, все это сделано с помощью друзей Кыргызстана и народом.
В 2015 году в Кыргызстане при поддержке Китая был также запущен крупнейший энергетический проект -- линия электропередачи /ЛЭП/ "Датка-Кемин", которая соединила южные и северные регионы страны.
В Кыргызстане большая часть электроэнергии вырабатывается на юге республики, где находится основной каскад ГЭС. Выработанная электроэнергия передавалась на север республики по единственной ЛЭП, часть которой проходит по территории Казахстана и Узбекистана.
Источник: Синьхуа

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