Главы МИД ряда стран поздравили Абдылдаева и народ Кыргызстана с Днем независимости

31 августа 2017, 12:27 Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Кабар/. Главы МИД ряда стран и международных организаций министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева и народ Кыргызстана по случаю Дня Независимости КР. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В поздравлении главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова говорится:

"Примите мои искренние поздравления по случаю Дня Государственной Независимости Кыргызской Республики.

"Убежден, что традиционно дружественные и братские отношения, сложившиеся между нашими странами и народами, намеченные цели и достигнутые договоренности будут и впредь служить надежным фундаментом для расширения взаимовыгодного сотрудничества на благо народов Казахстана и Кыргызстана".

В поздравлении главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея говорится:

"Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Кыргызской Республики – Дня Независимости.

Уверен, что поступательное развитие двустороннего сотрудничества по всем направлениям, дальнейшее углубление интеграционных связей, а также расширение отвечающей интересам наших стран взаимной поддержки на международной арене будут и в дальнейшем способствовать укреплению взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами Республики Беларусь и Кыргызской Республики".

В поздравлении заместителя премьер-министра по реформа правосудии и Министра иностранных дел Болгарии Екатерины Захариевой говорится:

"Примите мои поздравления по случаю Национального праздника Кыргызской Республики – 31 августа, День независимости.

Пользуясь случаем, для того, чтобы выразить надежду, что деятельность Министерство иностранных дел наших двух стран и в дальнейшем будет, вносит свой вклад для углубления и расширения дружественных связей и взаимовыгодный сотрудничества между Республики Болгария и Кыргызской Республикой, как на двусторонней основе, так и в рамках отношений между ЕС и Вашей страной".

Поздравления главы МИД Армении Эдварда Налбандяна:

"Добрые традиции взаимного уважения и дружбы наших народов служат хорошей основой для поступательного развития политического диалога, ещё более тесной координации в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и других многосторонних объединений, наращивая двустороннего партнёрства в торгово-экономической и гуманитарной областях.

Уверен, совместные усилия внешнеполитических ведомств наших стран будут и далее содействовать реализации высоких договоренностей во благо наших народов, способствовать выводу армяно-кыргызстанского межгосударственного сотрудничества на новый высокий уровень".

Поздравления главы МИД Азербайджана Эльмара Маммедьярова:

"От души поздравляю Вас и Ваш дружественный народ с Днём Независимости Кыргызской Республики, желаю Вашей стране мира и стабильности, счастья и благополучия.

Уверен, что благодаря сложившейся совместной деятельности наших внешнеполитических ведомств, нынешние наши взаимоотношения еще больше будут развиваться и расширятся как на двухсторонней основе, так и в рамках международных организаций".

Поздравления главы МИД Китая Ван И:

"По случаю 26-летия независимости Кыргызской Республики от имени МИД КНР и от себя лично, имею честь выразить Вам и всем коллегам МИД Кыргызстана искренние поздравления и наилучшие пожелания!

Китай, как дружественный сосед и стратегический партнер, испытывает искреннюю радость, что за 26 лет независимости Кыргызстан достиг огромных успехов в деле государственного строительства. Китайская сторона ценит дружественную политику в отношении Китая, неизменно проводимую кыргызской стороной, твердо поддерживает усилия Кыргызстана, направленные на поддержание стабильности в государстве, развитие экономики и повышение благосостояния народа".

Поздравления главы МИД Таджикистана Сироджидина Аслова:

"Позвольте искренне поздравить Вас с национальным праздником Кыргызской Республику - Дня независимости.

За годы независимости Кыргызстан достиг заметных результатов в экономическом и социально-гуманитарном развитии, в укреплении позиций страны на международной арене.

Убежден, что таджикско-кыргызские отношения, основанные на принципах добрососедства, взаимного уважения и конструктивного сотрудничества, будут и впредь поступательно развиваться в интересах наших народов".

В поздравлении председателя исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева говорится:

"Примите мои сердечные поздравления по случаю дня Государственной независимости Кыргызской Республики.

За годы суверенного развития Кыргызстан достиг значительных успехов в проведении масштабных преобразований в экономике, социальной-политической жизни государства, а взвешенная и миролюбивая политика принесла республике прочный и заслуженный международный авторитет".

Поздравления вице-премьер-министра, министра иностранных дел Королевства Бельгии Дидье Рейндерса:

"Я выражаю искренние поздравления по случаю национального дня Кыргызской Республики.

Наряду с плодотворными политическими консультациями на уровне заместителей министров в Бишкеке в июле 2017 года, я рад отметить, что в этом году мы также празднуем 25-ю годовщину установления наших дипломатических связей. Уверен, что эти мероприятия помогут нам укрепить наши двусторонние отношения и повысить эффективность нашего сотрудничества".

Президент Международного фонда за устойчивый мир и развития Димитар Костов поздравил Абдылдаева и народ Кыргызстана по случаю Дня Независимости КР.

"От имени Международного фонда за устойчивый мир и развития (IFSPD), организации в которой учредители являются достойными представителями девяти стран, включая и Киргизию, примите наши сердечные поздравления с Днем Независимости Республики Киргизии!

Независимость создала новые возможности для дальнейшего демократического и экономического развития Вашей страны в целом на благо всех граждан. Мы желаем Вам благополучия и счастья! Успехов вам во всех добрых начинаниях и уверенности в будущем", отмечается в телеграмме Костова.