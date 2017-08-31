За последние годы Кыргызстан достиг значительных успехов в геополитическом плане – эксперт

31 августа 2017, 12:51 Комментарии

Бишкек, 31.08.17 /Кабар/. Если брать всю 26-летнюю историю Кыргызстана, то в 1991 году многие говорили о том, что многие государства Центральной Азии экономически не состоятся. И когда мы провели первые реформы в ЦА, тогда многие сомневались, что это будет устойчивая система. Сегодня вот уже 2017-й год и мы видим, что Кыргызстан - состоявшееся государство, признанное международным сообществом. Таким мнением поделился эксперт по геополитическим вопросам, политолог Эдиль Осмонбетов.

По его словам, Кыргызстан - единственная страна в Центральной Азии, обладающая уникальным политическим опытом касательно процессов демократии и парламентаризма.

"Даже страны СНГ в будущем могут перенять этот опыт. Это уникальный опыт для всей ЦА и СНГ. У многих постсоветских стран политическая система, которая осталась еще с советских времен, и за 25 лет просто трансформировалась в другую форму, похожую на единоличное управление властью. Наш опыт в этом плане может очень им пригодиться", - сообщил Осмонбетов.

Эксперт отметил, что за последние годы Кыргызстану удалось улучшить свои позиции на геополитическом поприще как в экономической области, так и в культурной. Отметив, что соседним странам есть чему учиться у Кыргызстана.

"Я часто общаюсь с дипломатами и экспертами из других стран. Когда я им задаю вопрос: "Чему можно было бы научиться у Кыргызстана?", они говорят, что это дух свободы, который есть у кыргызского народа. Второе – это то, что благодаря духу свободы народ Кыргызстана научился отстаивать свои права. Они хотели бы, чтобы и их народы, которые проживают в странах Балтии, СНГ и на Кавказе, тоже так же активно выступали и были открыты миру и стремились защищать свои права, как и кыргызский народ. Я часто слышу такие вещи", - поделился эксперт.

Говоря о геополитических достижениях Кыргызстана, Осмонбетов отмечает, что Кыргызстан стал одним из ключевых государств в Центральной Азии как в вопросах безопасности, так и в экономических вопросах.

Еще одним важным достижением последних лет эксперт называет эволюцию системы выборов, которая отличается от многих других стран мира тем, что используются биометрические данные избирателей.

"Результаты президентских выборов, которые у нас состоятся, практически невозможно предугадать. Это говорит о том, что у нас идет очень открытый, тонкий и в то же время живой политический процесс. Это важно", - подчеркнул Осмонбетов.

Главным достижением за последний год эксперт отметил значительное улучшение отношений с соседним Узбекистаном.

"Это большое достижение 2017 года. Мы помним, что за 25 лету нас были очень сложные отношения с Узбекистаном. Будущее улучшение отношений Кыргызстана и Узбекистана сильно повлияет на все процессы Центральной Азии. Урегулирование приграничных и водных вопросов приведет к тому, что у всех стран ЦА будет общая геополитическая платформа и позиция для защиты общих интересов на геополитических площадках, это плюс. В этом отношении, если брать кыргызское руководство, оно сделало большой шаг вперед", - отметил Осмонбетов.

"Второе - это то, что у стран Евросоюза повышается интерес к Кыргызстану. Мы видели визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель, депутатов французского парламента и других представителей ЕС, которые к нам приезжали. Они интересуются теми уникальными политическими процессами, которые происходят в Кыргызстане", - добавил эксперт, еще раз отметив, что опыт Кыргызстана может стать примером для всех стран региона.

"У нас в принципе нет никаких проблем с Китаем. Мы вышли на совершенно новый уровень сотрудничества. И возможно, мы подключимся к их программе "Один пояс - один путь". И может быть, найдем свою нишу для развития в этом глобальном проекте", - отметил эксперт.

В плане борьбы с коррупцией Осмонбетов также отмечает системный подход и положительные сдвиги за последние годы.

"Мы видим огромное количество государственных чиновников, которые брали кредиты или в свое время занимали должности, но позже на них возбуждались дела в генеральной прокуратуре, были факты привлечения к ответственности. То есть сейчас действительно нет неприкасаемых. Это очень важно. Если раньше чиновник занимал высокую должность, привлечь его за коррупцию было практически невозможно", - отметил Осмонбетов.

По его словам, для ощутимого экономического развития Кыргызстана может потребоваться всего два-три года, если не снижать темп и при правильном подходе к экономическим и политическим реформам. А ключевым органом развития является правительство.

"Есть только одна проблема - это то, что система должна быть саморазвивающаяся. При правильном провидении реформ в политической системе, государственном управлении и экономике общество почувствует улучшение за короткий срок", - заключил Осмонбетов.