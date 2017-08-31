Президенты зарубежных государств поздравляют А.Атамбаева и кыргызстанцев с Днем независимости

31 августа 2017, 12:27 Комментарии

Президенты зарубежных государств поздравляют Алмазбека Атамбаева и кыргызстанцев с Днем независимости.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в поздравительной телеграмме отметил, что страны открыли новую страницу в двусторонних отношениях.

"Пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы подчеркнуть, что наши государства открыли новую страницу в отношениях и стали развивать равноправное, взаимовыгодное сотрудничество, как в двустороннем, так и в многосторонних форматах.

Мы высоко ценим тесные исторические узы, связывающие наши народы и придаем большое значение развитию и углублению сотрудничества, основанного на уважении взаимных интересов", - отмечено в телеграмме поздравления.

Г.Маргвелашвили пожелал А.Атамбаеву дальнейших успехов в государственной деятельности, а народу Кыргызстана благополучия и процветания.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и народ страны с Днем независимости.

"Убежден, что поступательное развитие белорусско-кыргызского сотрудничества, углубление взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза создают надежную основу для дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений между народами Беларуси и Кыргызстана, содействуют экономическому росту и процветанию наших стран", - говорится в телеграмме.

А.Лукашенко пожелал А.Атамбаеву доброго здоровья и успехов в осуществлении намеченных планов, а кыргызскому народу - мира и благополучия.

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер в своей поздравительной телеграмме отметил, что благодаря проведению решительных реформ Кыргызстан добился общественного прогресса, на который обращают внимание и далеко за ее пределами.

"Дружеские отношения между Кыргызстаном и Германией, сложившиеся уже 25 лет назад, за последние годы постоянно углублялись. С удовольствием вспоминаю нашу встречу в Бишкеке в прошлом году. Ваш визит в Германию в феврале этого года, также, как и визит Федерального канцлера в прошлом году подчеркивают большой интерес нашей страны к тесному сотрудничеству с Кыргызстаном.

Благодаря проведению решительных реформ ваша страна добилась общественного прогресса, на который обращают внимание и далеко за ее пределами. Я желаю кыргызскому народу, чтобы такое положительное развитие удалось сохранить и продолжить. Германия останется надежным партнером для Кыргызстана и в дальнейшем его развитии.

Вам лично и вашей семье я желаю благополучия и крепкого здоровья, а кыргызскому народу - светлого будущего в условиях мира и благосостояния", - отмечено в телеграмме.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей поздравительной телеграмме отметил, что за короткий исторический период Кыргызстан стал авторитетным членом международного сообщества в качестве динамично развивающейся страны.

"Твердо уверен в том, что дружеские взаимоотношения между нашими странами в дальнейшем будут укрепляться и развиваться во благо наших народов", - говорится в поздравительной телеграмме.

Н.Назарбаев пожелал А.Атамбаеву крепкого здоровья, успехов в ответственной должности, а кыргызскому народу мира и благополучия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей поздравительной телеграмме также пожелал А.Атамбаеву крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Кыргызстана - мира и процветания.

"Уверен, что добрые традиции дружбы и взаимоподдержки, связывающие наши народы, и впредь будут служить надежным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления взаимовыгодных отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном", - отмечено в послании.

В поздравительной телеграмме президента Российской Федерации Владимира Путина отмечается, что российско-кыргызские отношения динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.

"Между нашими странами налажен содержательный политический диалог, плодотворное двустороннее сотрудничество в различных сферах, эффективное взаимодействие в рамках Евразийского Экономического Союза, ОДКБ и других международных структур.

Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса российско-кыргызских связей. Это, несомненно, отвечает нашим общим интересам, идет в русле укрепления безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе", - отмечено в телеграмме.

В.Путин пожелал А.Атамбаеву крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Кыргызстана - мира и благополучия.