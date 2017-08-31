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Си Цзиньпин поздравил Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимостиСи Цзиньпин поздравил Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости

Билла Гейтса снова сместили с первой строчки рейтинга Forbes

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365598_bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445648-ru.html

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31 августа 2017, 12:45       Комментарии

Основатель сети Zara Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes. В реальном времени издание оценивает его состояние в 85 миллиардов долларов.
Таким образом, 81-летний Ортега сместил с первого места сооснователя Microsoft Билла Гейтса, оказавшись богаче на 100 миллионов долларов. Третью строчку в рейтинге с состоянием 82,4 миллиарда занимает глава Amazon Джефф Безос.
В сентябре 2016 года Ортега также сместил Гейтса с первого места рейтинга.
Ранее Ортега трижды занимал первую строчку списка Forbes, который меняется в реальном времени на основании обновляющихся данных биржевых торгов, но каждый раз терял лидерство в течение суток.

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