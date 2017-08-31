Мамытов: Сейчас другие государства не могут угрожать Кыргызстану какой-либо блокадой

31 августа 2017, 12:03 Комментарии

Бишкек, 31.08.17 /Кабар/. Сейчас другие государства не могут угрожать Кыргызстану транспортной, газовой или энергетической блокадой. Об этом сообщил эксперт, председатель Ассамблеи народов Кыргызстана Токон Мамытов.

"Самый главный успех, чем мы можем гордиться – это независимость. Мы живем в суверенной, независимой республике. Мы за это время приняли свою Конституцию - это самое главное. Да, мы ее неоднократно изменяли, но она у нас есть. У нас сформированы и работают соответствующие ветви власти государства: законодательная, исполнительная и судебная. У нас есть своя армия, территория с границами. У нас есть свой народ. И мы, как суверенное государство, имеем все необходимые атрибуты: герб, гимн и флаг. Это очень важно", - считает Т.Мамытов.

По его словам, самое большое достижение страны за годы независимости - это то, что в республике царит стабильность и порядок. Да, к сожалению, были события 2010 года, но они имеют ряд как субъективных, так и объективных причин. И в этом ни страна, ни народ не виноваты. События 2010 года, произошедшие на юге, были спровоцированы отдельными внутренними и внешними силами. И поэтому Кыргызстан впервые за 26 лет независимости столкнулся с новой формой угрозы. А именно это то, что и во внутреннюю, и внешнюю политику могут вмешиваться и определенные внешние силы, которые не заинтересованы в стабильности в той или иной стране. О чем и говорят события 2010 года.

Как отметил эксперт, еще одним из признаков развития страны является развитие национальной науки, культуры, образования, искусства и литературы. "Кроме этого, мы активно принимаем участие в Международных организациях, начиная от ООН и заканчивая ОДКБ и ЕАЭС. Кыргызстан полноправный член мирового сообщества. Мы активно принимаем участие в международных делах, проводим независимую внешнюю и внутреннюю политику", - говорит Мамытов.

Он отметил, что стране удалось, все-таки создать свою национальную армию. Правительство делает все для того, чтобы решить проблемы армии и укрепить обороноспособность государства, а также обеспечить нацбезопасность страны. Страна ушла из-под давления некоторых государств. Сегодня Кыргызстан независим в энергетике и транспортных коммуникациях. Это тоже показывает, что страна может быть независимой и самостоятельно решать свои проблемы. Это большой успех.

Мамытов отметил, что в Кыргызстане еще много нерешенных задач. "Сегодня перед правительством стоят большие задачи в области экономики. Это оживление промышленных предприятий страны, повышение социально-экономического благосостояния населения, вопросы дальнейшей работы по юридическому оформлению линии госграниц, вопросы безопасности, обороны, правопорядка. Также требует отдельного внимания религиозная ситуация в стране. И самое главное - это поднятие на новый качественный уровень образования и культуры, особенно подрастающего поколения. Создание национальной элиты, которая выведет страну в число передовых", - резюмировал он.