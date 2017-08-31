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Си Цзиньпин поздравил Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости

Источник:
http://kabar.kg/news/si-tczin-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445646-ru.html

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31 августа 2017, 12:18       Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Кабар/. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и народ страны с Днем независимости. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
"За 26 лет независимости в Вашей стране были достигнуты огромные успехи в государственном строительстве, быстро развивается экономика, значительно повышается уровень жизни народа, заметно повышается влияние Кыргызстана на международном и региональном уровне, чему от чистой души радуется Китай, как дружеский сосед и стратегический партнер.
С начала этого года мы с Вами имели две встречи, в ходе которых обменялись мнениями относительно развития кыргызско-китайских отношений и сотрудничестве во всех областях и достигли ряда важных договоренностей. Я готов вместе с Вами приложить все усилия, чтобы продвинуть отношения стратегического партнерства между нашими странами на новый уровень", - отмечено в телеграмме Си Цзиньпиня.
Си Цзиньпин пожелал дружественному Кыргызстану процветания, а его народу - счастья и благополучия.

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