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Слепого британца год судили за просмотр детского порно

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365593_sl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445645-ru.html

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На детской площадке в Бишкеке нашли тело молодой женщины

31 августа 2017, 11:56       Комментарии

В Великобритании более года судили ослепшего Эндрю Шоу (Andrew Shaw) за скачивание и просмотр детской порнографии. Об этом сообщает Miami Herald.
Как утверждается в материале издания, 44-летний Шоу полностью слеп на один глаз и очень плохо видит вторым. Тем не менее это не помешало следствию обвинить британца в скачивании 71 изображения с обнаженными детьми.
По словам адвоката подсудимого Аллана Кобейна (Allan Cobain), из-за проблем со зрением Шоу не смог отличить 15-летних подростков от 16-летних девушек (В Британии возраст сексуального согласия начинается с 16 лет).
"Это необычный случай, ведь мой клиент официально слеп. Можно с уверенностью заявить, что трудности со зрением помешали ему понять, что за фотографии он загружает", - отметил Кобейн, подчеркнув, что его подсудимый был уверен, что разглядывает тела 16-летних девушек.
Из зала суда, куда Шоу заявился в сопровождении лабрадора-поводыря, его выпустили под залог, а рассмотрение дело отложили до сентября.

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