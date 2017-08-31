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Атамбаев: Возврата к коррумпированной системе не будет

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365595_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445644-ru.html

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Возврата к прежней коррупционной системе не будет и не видеть этого может только полный глупец или человек с амнезией, - А.Атамбаев

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31 августа 2017, 12:04       Комментарии

Возврата к прежней коррумпированной системе не будет. Об этом сегодня, 31 августа, во время празднования Дня независимости заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
По его словам, в стране начата настоящая системная борьба с коррупцией, производится чистка органов госуправления, особенно в высших эшелонах власти.
"Не видеть этого может только полный глупец или человек с амнезией. И конечно же, этого не "видят" и некоторые политики, у которых наблюдается амнезия и памяти, и совести. Объясняется это просто. Скоро президентские выборы. И очень многие политиканы готовы на все, а не только на ложь и клевету, чтобы вернуть прошлые порядки, чтобы снова политики могли наживаться за счет народа. Чтобы снова Кыргызстан превратить в коммерческий "комок", как это делали Айдар Акаев и Максим Бакиев", - сказал Атамбаев.

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