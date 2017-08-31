В Оше капитан ГСИН и старший лейтенант милиции пойманы на взятке

31 августа 2017, 11:57 Комментарии

Накануне в управление службы внутреннего расследования МВД по городу Ош обратился житель одного из сел Алайского района с заявлением о фактах нарушения законности со стороны сотрудников правоохранительных органов.

По данным милиции, в заявлении указывалось, что работник Государственной службы исполнения наказаний по Алайскому району и сотрудник местного ПОМ вымогают 30 тысяч сомов за положительное решение по якобы факту нарушения режима отбывания наказания.

"Возбуждено уголовное дело. 30 августа с поличным при получении взятки в сумме 30 тысяч сомов задержаны сотрудник ГСИН Э.Н., в звании капитана и начальник Сопу-Коргонского ПОМ Алайского РОВД Ы.У., в звании старшего лейтенанта милиции. При личном досмотре у вышеуказанных лиц обнаружены и изъяты вещественные доказательства. В настоящее время дальнейшее расследование уголовного дела проводит следственный отдел УГКНБ по городу Ош и Ошской области", – говорится в сообщении.

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