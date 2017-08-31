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Центризбирком аккредитовал еще 54 международных наблюдателя

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/tsentr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445641-ru.html

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31 августа 2017, 12:06       Комментарии

В Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов КР аккредитованы еще 54 международных наблюдателя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Были аккредитованы международные наблюдатели от Исполнительного Комитета СНГ во главе с Сергеем Лебедевым — председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем СНГ, Миссии международного наблюдения БДИПЧ/ОБСЕ во главе с Послом и главой Миссии Александром Кельчевским, и другие.
На сегодняшний день Центризбирком КР аккредитовал 61 международного наблюдателя.
Напомним, выборы президента КР пройдут 15 октября 2017 года.

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