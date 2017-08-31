Центризбирком аккредитовал еще 54 международных наблюдателя

31 августа 2017, 12:06 Комментарии

В Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов КР аккредитованы еще 54 международных наблюдателя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Были аккредитованы международные наблюдатели от Исполнительного Комитета СНГ во главе с Сергеем Лебедевым — председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем СНГ, Миссии международного наблюдения БДИПЧ/ОБСЕ во главе с Послом и главой Миссии Александром Кельчевским, и другие.

На сегодняшний день Центризбирком КР аккредитовал 61 международного наблюдателя.

Напомним, выборы президента КР пройдут 15 октября 2017 года.