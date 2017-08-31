Кыргызстанцы, награжденные орденами "Манас", "Данк", "Достук"

31 августа 2017, 11:27 Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев накануне подписал Указ "О награждении государственными наградами КР" за особый вклад в развитие социально-экономического, духовного и интеллектуального потенциала КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Так, орденом "Манас" II степени награждены:

Актан Арым Кубат - кинорежиссер, продюсер, киноактер, арт-продюсер общества с ограниченной ответственностью "Ой Арт";

Нургазиев Муктар Нургазиевич - государственный общественный деятель.

орденом "Манас" III степени:

Борисов Виктор Федорович - старший тренер по легкой атлетике Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР;

Васильев Юрий Иванович - председатель Правления открытого акционерного общества "Транснациональная корпорация "Дастан";

Кулмурзаев Тургунбек Насипович - экс-генеральный директор ОАО "Кыргызгаз";

Махаммадов Ахматжан - заместитель полномочного представителя Правительства КР в Ошской области;

Учкемпирова Роза Мавлетовна - независимый эксперт, общественный деятель.

орденом "Даңк":

Джумаев Амантур Токтомбаевич - заместитель главного врача Национального центра охраны материнства и детства при Минздраве КР;

Исагалиев Мирлан Исагалиевич - генеральный директор ОсОО "Кыргыз Жол Курулуш";

Маслова Дарья Владимировна – член сборной команды Кыргызской Республики по легкой атлетике;

Медведев Михаил Анатольевич – врач-офтальмолог;

Пономарев Сергей Васильевич - президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана;

Тыныбекова Айсулуу Болотовна - член сборной команды Кыргызской Республики по женской борьбе;

Фуксман Зяма Ханинович – старший менеджер отдела материально-технического снабжения ОсОО "Автомаш-Радиатор";

Объединение юридических лиц "Ассоциация предприятий легкой промышленности Кыргызской Республики "Легпром" - г. Бишкек;

открытое акционерное общество "Бишкексут" - г. Бишкек;

Ошский государственный университет - г.Ош.

орденом "Достук":

Бусурманкулов Кадырбек Окумбекович - председатель Ассоциации "Международный конгресс кыргызстанцев и соотечественников "Замандаш";

Кузнецоа Семен Олегович - епархиальный архиерей Бишкекской и Кыргызстанской епархии – епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила;

Нарматов Абдишукур Исламович - председатель Совета улемов Кыргызстана;

Токтомушев Максатбек Токтомушевич - Азирети муфтий мусульман Кыргызстана Духовного управления мусульман Кыргызстана;

Черных Анатолий Серафимович – генеральный директор ОсОО "Автомаш-Радиатор";

Американский Университет в Центральной Азии - г. Бишкек;

Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина - г. Бишкек;

Кыргызско-Турецкий университет "Манас" - г. Бишкек;

медалью "Даңк":

Акеров Мамыт Акерович - заместитель директора Республиканской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике, легкой атлетике и боксу при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуре и спорту при Правительстве КР;

Алаева Минавар Олялимовна - старший мастер сборочного участка ОсОО"Автомаш-Радиатор";

Машаева Калбуби Тургунбаевна - лаборант химического анализа 4 разряда химического цеха ОАО "Электрические станции" ТЭЦ г. Бишкек;

Петрашов Евгений Георгиевич - главный тренер национальной сборной команды по плаванию КР;

Тольбаев Бабыржаа Латиханович - генеральный директор микрокредитной компании "Мол-Булак Финанс".