Кыргызстанцы, награжденные орденами "Манас", "Данк", "Достук"

31 августа 2017, 11:27 Комментарии
Бишкек, 31.08.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев накануне подписал Указ "О награждении государственными наградами КР" за особый вклад в развитие социально-экономического, духовного и интеллектуального потенциала КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Так, орденом "Манас" II степени награждены:
Актан Арым Кубат - кинорежиссер, продюсер, киноактер, арт-продюсер общества с ограниченной ответственностью "Ой Арт";
Нургазиев Муктар Нургазиевич - государственный общественный деятель.
орденом "Манас" III степени:
Борисов Виктор Федорович - старший тренер по легкой атлетике Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР;
Васильев Юрий Иванович - председатель Правления открытого акционерного общества "Транснациональная корпорация "Дастан";
Кулмурзаев Тургунбек Насипович - экс-генеральный директор ОАО "Кыргызгаз";
Махаммадов Ахматжан - заместитель полномочного представителя Правительства КР в Ошской области;
Учкемпирова Роза Мавлетовна - независимый эксперт, общественный деятель.
орденом "Даңк":
Джумаев Амантур Токтомбаевич - заместитель главного врача Национального центра охраны материнства и детства при Минздраве КР;
Исагалиев Мирлан Исагалиевич - генеральный директор ОсОО "Кыргыз Жол Курулуш";
Маслова Дарья Владимировна – член сборной команды Кыргызской Республики по легкой атлетике;
Медведев Михаил Анатольевич – врач-офтальмолог;
Пономарев Сергей Васильевич - президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана;
Тыныбекова Айсулуу Болотовна - член сборной команды Кыргызской Республики по женской борьбе;
Фуксман Зяма Ханинович – старший менеджер отдела материально-технического снабжения ОсОО "Автомаш-Радиатор";
Объединение юридических лиц "Ассоциация предприятий легкой промышленности Кыргызской Республики "Легпром" - г. Бишкек;
открытое акционерное общество "Бишкексут" - г. Бишкек;
Ошский государственный университет - г.Ош.
орденом "Достук":
Бусурманкулов Кадырбек Окумбекович - председатель Ассоциации "Международный конгресс кыргызстанцев и соотечественников "Замандаш";
Кузнецоа Семен Олегович - епархиальный архиерей Бишкекской и Кыргызстанской епархии – епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила;
Нарматов Абдишукур Исламович - председатель Совета улемов Кыргызстана;
Токтомушев Максатбек Токтомушевич - Азирети муфтий мусульман Кыргызстана Духовного управления мусульман Кыргызстана;
Черных Анатолий Серафимович – генеральный директор ОсОО "Автомаш-Радиатор";
Американский Университет в Центральной Азии - г. Бишкек;
Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина - г. Бишкек;
Кыргызско-Турецкий университет "Манас" - г. Бишкек;
медалью "Даңк":
Акеров Мамыт Акерович - заместитель директора Республиканской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике, легкой атлетике и боксу при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуре и спорту при Правительстве КР;
Алаева Минавар Олялимовна - старший мастер сборочного участка ОсОО"Автомаш-Радиатор";
Машаева Калбуби Тургунбаевна - лаборант химического анализа 4 разряда химического цеха ОАО "Электрические станции" ТЭЦ г. Бишкек;
Петрашов Евгений Георгиевич - главный тренер национальной сборной команды по плаванию КР;
Тольбаев Бабыржаа Латиханович - генеральный директор микрокредитной компании "Мол-Булак Финанс".