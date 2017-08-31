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Атамбаев в последний раз выступил на годовщине Дня независимости страны на посту президента

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445639-ru.html

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Атамбаев: Кыргызстан состоялся как суверенное государство

31 августа 2017, 11:31       Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в последний раз выступил на годовщине Дня независимости страны на посту главы государства.
Сегодня, 31 августа, в 26-ю годовщину обретения суверенитета глава государства коротко рассказал о достижениях страны и отметил основные направления государства.
Алмазбек Атамбаев поздравил народ Кыргызстана с Днем независимости.
"От всей души поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем независимости Кыргызской Республики. В мире есть тысячи народов, но при этом существует только 200 суверенных государств. Иметь свою независимую страну – это великий Божий дар, великое счастье! И мы должны ценить это и беречь нашу страну, нашу независимость как зеницу ока", - сказал он.

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