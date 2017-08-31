Директору КНИА "Кабар" присвоено почетное звание "Заслуженный деятель культуры КР"

31 августа 2017, 11:40 Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Кабар/. Директору Кыргызского национального информационного агентства "Кабар" Кубанычбеку Таабалдиеву присвоено почетное звание "Заслуженный деятель культуры КР". Соответствующий Указ "О награждении государственными наградами КР" за особый вклад в развитие социально-экономического, духовного и интеллектуального потенциала КР подписал накануне президент КР Алмазбек Атамбаев. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Также почетное звание "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики" присвоено:

- Аалы кызы Назире - продюсеру канала "Маданият, тарых, тил", Общественной телерадиовещательной корпорации КР;

- Болжурову Эркинбеку Оторбековичу - фотографу Кыргызского национального музея изобразительных искусств им.Г. Айтиева;

- Болоковой Алмагуль Жакшылыковне - члену Союза художников КР;

- Джангарачевой Розе Камилевне - преподавателю живописи и рисунка детской студии "KORU";

- Касмахунову Берату Вушизовичу - председателю Правления Международного фонда культурной интеграции им. Чжэн Хэ;

- Өмүрову Кубандыку Абдыкадыровичу - заведующему художественно-постановочной частью Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева;

- Орозобековой Чолпон Кенешбековне - журналисту, аналитику по вопросам безопасности в Центральной Азии;

- Пирогову Владимиру Леонидовичу - фотокорреспонденту газеты "Вечерний Бишкек";

- Усубалиевой Инабат Эшановне - руководителю кружка комузистов школы-лицея № 13 г. Бишкек.