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Сотрудники МВД и ГСИН задержаны с поличным при получении взятки в Алае

Источник:
http://kabar.kg/news/sotrudnik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445636-ru.html

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31 августа 2017, 11:43       Комментарии

Бишкек, 31.08.17 /Кабар/. Сотрудники МВД и ГСИН задержаны с поличным при получении взятки в Алайском районе, сообщили в пресс-службе милиции. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство взятки".
По ее данным, накануне житель одного из сел Алайского района обратился в Службу внутреннего расследования МВД и указал, что работник Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) и сотрудник милиции вымогают у него 30 тысяч сомов за положительное решение по якобы факту нарушения режима отбывания наказания.
"30 августа с поличным при получении взятки в сумме 30 тысяч сомов задержаны сотрудник ГСИН Э.Н., и начальник Сопу-Коргонского ПОМ Алайского РОВД Ы.У.", - сообщили в милиции, добавив, что задержание проведено в кабинете инспектора ГСИН.
Расследование уголовного дела проводит следственный отдел ГКНБ.

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