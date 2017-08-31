Сотрудники МВД и ГСИН задержаны с поличным при получении взятки в Алае

31 августа 2017, 11:43 Комментарии

Бишкек, 31.08.17 /Кабар/. Сотрудники МВД и ГСИН задержаны с поличным при получении взятки в Алайском районе, сообщили в пресс-службе милиции. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство взятки".

По ее данным, накануне житель одного из сел Алайского района обратился в Службу внутреннего расследования МВД и указал, что работник Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) и сотрудник милиции вымогают у него 30 тысяч сомов за положительное решение по якобы факту нарушения режима отбывания наказания.

"30 августа с поличным при получении взятки в сумме 30 тысяч сомов задержаны сотрудник ГСИН Э.Н., и начальник Сопу-Коргонского ПОМ Алайского РОВД Ы.У.", - сообщили в милиции, добавив, что задержание проведено в кабинете инспектора ГСИН.

Расследование уголовного дела проводит следственный отдел ГКНБ.