Торага Жогорку Кенеша поздравил кыргызстанцев с Днем независимости

31 августа 2017, 11:54 Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков поздравил кыргызстанцев с Днем независимости.

Как сообщает пресс-служба парламента КР, в поздравлении торага говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Позвольте от имени депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и лично от себя поздравить вас с 26-летием со дня обретения суверенитета Кыргызской Республики, с 31 августа – Днем независимости нашей страны.

Кыргызский народ, обладающий неповторимой богатой историей, веками боролся за свою свободу, продолжая независимый путь своего предка Барсбека. Невзирая на сложные периоды, во все времена кыргызов называли бесстрашными львами Азии. Наш народ не затерялся бесследно на разных витках истории, прошел свой долгий исторический путь становления, оставил уникальное наследие человечеству – эпос "Манас" и зародил самобытную и яркую культуру кочевников. Поэтому, мы должны всегда помнить этот путь наших великих предков, и оставить эту память в наследие своим потомкам. Двадцать шесть лет назад, именно в этот день, мы обрели свое суверенное государство, которое является нашим самым главным богатством.

В течение последних десятилетий, суверенный Кыргызстан прошел свой сложный исторический путь, из-за недальновидных руководителей страны возникали угрозы для независимости народа. Однако, простые граждане выступили за будущее государства и дважды сменили власть – 24 марта 2005 года и 7 апреля 2010 года.

С первых дней независимости страны Жогорку Кенеш был не только свидетелем, но и стоял у истоков зарождения всех обновлений и политических событий. За этот исторический период для будущего Кыргызстана, парламент принял все необходимые законы и проделал огромную работу в сферах защиты национальных интересов, прав и свобод граждан республики. В 2010 году Кыргызстан выбрал путь развития парламентской демократии, и общество, которое уже устало от авторитарной системы управления, возложило огромную ответственность на Жогорку Кенеш. Такие преобразования с воодушевлением принял не только народ, но и мировое сообщество дало высокую оценку произошедшим демократическим процессам в республике. Это тоже является победой нашего свободолюбивого народа. В последние годы произошли положительные изменения в стране, была реформирована избирательная система в Кыргызстане. Внедрение в избирательную практику новейших автоматизированных технологий для идентификации избирателей позволило исключить нарушения и фальсификацию в ходе проведения и подведения итогов последних выборов. Благодаря внедрению в избирательную практику новых технологий, уверен, что и предстоящие выборы Президента КР пройдут честно и открыто. Этому должно способствовать и гражданское общество в целом.

Уважаемые кыргызстанцы!

Еще раз поздравляю вас с 26-летием независимости Кыргызстана! Пусть небо наше будет всегда мирным, а флаг нашей республики всегда был поднят высоко. Пусть в стране всегда царит мир, и не будет никаких потрясений! В нашем многонациональном государстве пусть всегда звучат песни дружбы и звонкий детский смех!".