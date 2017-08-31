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Директору КНИА "Кабар" присвоено почетное звание "Заслуженный деятель культуры КР"Директору КНИА "Кабар" присвоено почетное звание "Заслуженный деятель культуры КР"Президент подписал Указ о награждении госнаградами за особый вклад в развитие КыргызстанаПрезидент подписал Указ о награждении госнаградами за особый вклад в развитие Кыргызстана

Атамбаев: Кыргызстан состоялся как суверенное государство

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365592_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445634-ru.html

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Президент подписал Указ о награждении госнаградами за особый вклад в развитие Кыргызстана

31 августа 2017, 11:39       Комментарии

Кыргызстан состоялся как суверенное государство. Об этом сегодня, 31 августа, во время празднования Дня независимости заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
По его словам, заложен фундамент для экономического  процветания. "Мир, согласие и стабильность - вот самое главное, чего мы достигли за последние годы. Страна, наш народ, наша жизнь меняются на глазах. Кыргызстан состоялся как суверенное государство. И это я считаю и была моей главной задачей, моей миссией, как президента. Ибо теперь следующие президенты страны могут спокойно возводить сильное процветающее государство, независимый Кыргызстан, - сказал Атамбаев.
Он отметил, что роль нового президента будет заключаться в том, чтобы продолжить начатый процесс Национального возрождения, удерживая стратегические рамки развития страны.

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