Дочь Орзубека Назарова вышла из комы

31 августа 2017, 11:29 Комментарии

БИШКЕК, 31 авг - Sputnik. Дочь семикратного чемпиона мира по профессиональному боксу Орзубека Назарова вышла из комы после ДТП. Об этом корреспонденту Sputnik Кыргызстан рассказал сам спортсмен.

17-летняя Аделина Назарова пострадала в аварии, которая произошла ночью 19 августа в центре Бишкека. Девушка сидела на заднем сиденье мотоцикла, врезавшегося в легковое авто. 21-летний мотоциклист погиб, Аделина была госпитализирована в тяжелом состоянии и впала в кому.

"Вчера дочь вышла из комы и узнала нас. Теперь начнется длительный процесс восстановления", - сказал Назаров.

Спортсмен также поделился новостью в Facebook, отметив, что это лучший подарок на его день рождения.

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