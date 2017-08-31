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Дочь Орзубека Назарова вышла из комы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445633-ru.html

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На просьбу Назарова стать донором для дочери отозвались более 800 человек

31 августа 2017, 11:29       Комментарии

БИШКЕК, 31 авг - Sputnik. Дочь семикратного чемпиона мира по профессиональному боксу Орзубека Назарова вышла из комы после ДТП. Об этом корреспонденту Sputnik Кыргызстан рассказал сам спортсмен.
17-летняя Аделина Назарова пострадала в аварии, которая произошла ночью 19 августа в центре Бишкека. Девушка сидела на заднем сиденье мотоцикла, врезавшегося в легковое авто. 21-летний мотоциклист погиб, Аделина была госпитализирована в тяжелом состоянии и впала в кому.
"Вчера дочь вышла из комы и узнала нас. Теперь начнется длительный процесс восстановления", - сказал Назаров.
Спортсмен также поделился новостью в Facebook, отметив, что это лучший подарок на его день рождения.
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