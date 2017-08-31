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Новости Кыргызстана

Атамбаев: Кыргызстан состоялся как суверенное государствоАтамбаев: Кыргызстан состоялся как суверенное государствоАтамбаев в последний раз выступил на годовщине Дня независимости страны на посту президентаАтамбаев в последний раз выступил на годовщине Дня независимости страны на посту президента

Президент подписал Указ о награждении госнаградами за особый вклад в развитие Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445632-ru.html

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Атамбаев: Кыргызстан состоялся как суверенное государство

31 августа 2017, 11:36       Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев накануне, 30 августа, подписал Указ "О награждении государственными наградами Кыргызской Республики" за особый вклад в развитие социально-экономического, духовного и интеллектуального потенциала Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Так, в частности, орденом "Манаса" II степени был награжден кинорежиссер, продюсер Актан Арым Кубат, орденом "Данк" — спортсменка Дарья Маслова, президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев, член национальной сборной по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова и многие другие. В списке награжденных орденом "Достук" значатся три высших учебных заведения: Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н.Ельцина, Кыргызско-Турецкий университет "Манас" и Американский университет в Центральной Азии.
С текстом Указа и полным списком награжденных вы можете ознакомиться по ссылке.

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