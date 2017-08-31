Президент подписал Указ о награждении госнаградами за особый вклад в развитие Кыргызстана

31 августа 2017, 11:36 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев накануне, 30 августа, подписал Указ "О награждении государственными наградами Кыргызской Республики" за особый вклад в развитие социально-экономического, духовного и интеллектуального потенциала Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, в частности, орденом "Манаса" II степени был награжден кинорежиссер, продюсер Актан Арым Кубат, орденом "Данк" — спортсменка Дарья Маслова, президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев, член национальной сборной по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова и многие другие. В списке награжденных орденом "Достук" значатся три высших учебных заведения: Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н.Ельцина, Кыргызско-Турецкий университет "Манас" и Американский университет в Центральной Азии.

С текстом Указа и полным списком награжденных вы можете ознакомиться по ссылке.