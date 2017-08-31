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Атамбаев назвал свою главную миссию на посту президента

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445631-ru.html

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31 августа 2017, 11:05       Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. "Кыргызстан состоялся как суверенное государство. Мы заложили фундамент для экономического процветания. И это, я считаю, была моя главная задача на посту, моя миссия как президента", - заявил глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе поздравительной речи в честь 26-годовщины Дня независимости Кыргызстана.
Он сообщил, что теперь следующие президенты страны могут спокойно возводить сильное процветающее государство.
"Роль нового президента будет заключаться в том, чтобы продолжить начатый процесс национального возрождения, удерживая стратегические рамки развития страны. Это потребует, конечно же, и общественного согласия, и постоянного совместного труда, а также дисциплины и ответственности от каждого из нас", - сказал он.

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