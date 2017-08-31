Атамбаев назвал свою главную миссию на посту президента

31 августа 2017, 11:05 Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. "Кыргызстан состоялся как суверенное государство. Мы заложили фундамент для экономического процветания. И это, я считаю, была моя главная задача на посту, моя миссия как президента", - заявил глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе поздравительной речи в честь 26-годовщины Дня независимости Кыргызстана.

Он сообщил, что теперь следующие президенты страны могут спокойно возводить сильное процветающее государство.

"Роль нового президента будет заключаться в том, чтобы продолжить начатый процесс национального возрождения, удерживая стратегические рамки развития страны. Это потребует, конечно же, и общественного согласия, и постоянного совместного труда, а также дисциплины и ответственности от каждого из нас", - сказал он.