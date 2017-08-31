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США сообщили об 11 тысячах своих солдат в Афганистане

Источник:
http://kabar.kg/news/ssha-soob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445630-ru.html

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31 августа 2017, 11:02       Комментарии

Бишкек, 31.08.17 /Кабар/. Количество американских солдат в Афганистане оказалось значительно больше, чем заявлялось ранее. Как следует из сообщения министерства обороны США, распространенного в среду, 30 августа, в настоящий момент на территории Афганистана находятся около 11 тысяч солдат американской армии. Ранее Пентагон сообщал о постоянном присутствии в этой азиатской стране 8400 солдат.
Новые данные при этом не означают, что американский контингент уже был увеличен. Речь идет об изменении способа подсчета военных, поскольку теперь в Пентагоне к числу расквартированных в Афганистане на долгий срок солдат также относят тех, кто прибыл туда на короткий период, пишет DW.
Однако не исключено также и увеличение американской военной миссии, что может быть связано с объявленной президентом США Дональдом Трампом новой стратегией по Афганистану. Около двух недель назад Трамп объявил, что отправит туда дополнительно до 3900 солдат, обосновав это большим влиянием в стране террористов.
Точное количество солдат, которое будет отправлено в Афганистан, пока не определено. Соответствующее решение должен принять глава Пентагона Джеймс Мэттис. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп сообщал о намерении завершить многолетнюю американскую миссию в Афганистане.

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