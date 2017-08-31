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Жылкыбаев: Мы – кыргызстанцы, и не важно, к какой этнической группе принадлежим, у нас одна родина

Источник:
http://kabar.kg/news/zhylkybae...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445629-ru.html

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31 августа 2017, 11:08       Комментарии

Бишкек, 31.08.17 /Кабар/. "Мы – кыргызстанцы, и не важно, к какой этнической группе принадлежим, у нас одна родина и история", - заявил полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев в преддверии празднования Дня независимости.
По его словам, Кыргызстан всегда славится своей многонациональностью и дружбой.
"Единство народа и межэтнических отношений способствуют обеспечению национального единства через совершенствование культурных отношений, сохранение культурного наследия и этнического многообразия страны", - сказал полпред.
По официальным данным, в Кыргызстане проживают представители около 100 народностей.

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