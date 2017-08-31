Жылкыбаев: Мы – кыргызстанцы, и не важно, к какой этнической группе принадлежим, у нас одна родина

31 августа 2017, 11:08 Комментарии

Бишкек, 31.08.17 /Кабар/. "Мы – кыргызстанцы, и не важно, к какой этнической группе принадлежим, у нас одна родина и история", - заявил полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев в преддверии празднования Дня независимости.

По его словам, Кыргызстан всегда славится своей многонациональностью и дружбой.

"Единство народа и межэтнических отношений способствуют обеспечению национального единства через совершенствование культурных отношений, сохранение культурного наследия и этнического многообразия страны", - сказал полпред.

По официальным данным, в Кыргызстане проживают представители около 100 народностей.