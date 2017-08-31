Все попытки раскачать страну или организовать беспорядки будут пресечены самым жестким образом – президент

31 августа 2017, 11:19 Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Все попытки раскачать страну или организовать беспорядки будут пресечены самым жестким образом. Об этом заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе поздравительной речи в честь 26-ой годовщины Дня независимости Кыргызстана.

По его словам, срок его полномочий по Конституции заканчивается 1 декабря, и если до этого времени будет попытка раскачки ситуации в стране, у него хватит времени наказать виновных.

При этом Атамбаев пообещал, что будет обеспечен прозрачный процесс голосования и честный подсчет голосов избирателей.

"В кабине для голосования решение примите вы сами, наедине со своей совестью. Не ошибитесь", - сказал он, обращаясь к избирателям.