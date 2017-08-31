Министры иностранных дел поздравляют Кыргызстан с Днем независимости

31 августа 2017, 10:57 Комментарии

Министры иностранных дел поздравляют Кыргызстан и народ Кыргызстана по случаю с Днем независимости страны. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба МИД.

Поздравление министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова: "Примите мои искренние поздравления по случаю Дня государственной независимости Кыргызстана. Убежден, что традиционно дружественные и братские отношения, сложившиеся между нашими странами и народами, намеченные цели и достигнутые договоренности будут и впредь служить надежным фундаментом для расширения взаимовыгодного сотрудничества на благо народов Казахстана и Кыргызстана".

"Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Кыргызской Республики - Дня независимости. Уверен, что поступательное развитие двустороннего сотрудничества по всем направлениям, дальнейшее углубление интеграционных связей, а также расширение отвечающей интересам наших стран взаимной поддержки на международной арене будут и в дальнейшем способствовать укреплению взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Кыргызстана", - говорится в послании главы МИД Беларуси Владимира Макея.

"Примите мои поздравления по случаю национального праздника Кыргызстана - 31 августа, День независимости. Пользуясь случаем, хочу выразить надежду, что деятельность Министерства иностранных дел наших двух стран и в дальнейшем будет вносит свой вклад для углубления и расширения дружественных связей и взаимовыгодный сотрудничества между странами, как на двусторонней основе, так и в рамках отношений между ЕС и вашей страной" - отмечается в телеграмме премьер-министра по реформам правосудия и министра иностранных дел Болгарии Екатерины Захариевой.

"Добрые традиции взаимного уважения и дружбы наших народов служат хорошей основой для поступательного развития политического диалога, ещё более тесной координации в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и других многосторонних объединений, наращивая двустороннего партнерства в торгово-экономической и гуманитарной областях. Уверен, совместные усилия внешнеполитических ведомств наших стран будут и далее содействовать реализации высоких договоренностей во благо наших народов, способствовать выводу армяно-кыргызстанского межгосударственного сотрудничества на новый высокий уровень" - отмечается в телеграмме министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна.

"От души поздравляю ваш дружественный народ с Днём независимости Кыргызстана, желаю вашей стране мира и стабильности, счастья и благополучия. Уверен, что благодаря сложившейся совместной деятельности наших внешнеполитических ведомств, нынешние наши взаимоотношения еще больше будут развиваться и расширятся как на двухсторонней основе, так и в рамках международных организаций", - отмечается в телеграмме министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Маммедьярова.

"По случаю 26-летия независимости Кыргызстана от имени МИД Китая и от себя лично, имею честь выразить вам и всем коллегам МИД Кырыгызстана искренние поздравления и наилучшие пожелания! Китай, как дружественный сосед и стратегический партнер, испытывает искреннюю радость, что за 26 лет независимости Кыргызстан достиг огромных успехов в деле государственного строительства. Китайская сторона ценит дружественную политику в отношении Китая, неизменно проводимую кыргызской стороной, твердо поддерживает усилия Кыргызстана, направленные на поддержание стабильности в государстве, развитие экономики и повышение благосостояния народа"- отмечается в телеграмме министра иностранных дел КНР Ван И.

"Позвольте искренне поздравить вас с национальным праздником Кыргызстана - Дня независимости. За годы независимости Кыргызстан достиг заметных результатов в экономическом и социально-гуманитарном развитии, в укреплении позиций страны на международной арене. Убежден, что таджикско-кыргызские отношения, основанные на принципах добрососедства, взаимного уважения и конструктивного сотрудничества, будут и впредь поступательно развиваться в интересах наших народов", - отмечается в телеграмме главы МИД Таджикистана Сироджидина Аслова.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю дня Государственной независимости Кыргызстана. За годы суверенного развития Кыргызстан достиг значительных успехов в проведении масштабных преобразований в экономике, социальной-политической жизни государства, а взвешенная и миролюбивая политика принесла республике прочный и заслуженный международный авторитет", - отмечается в телеграмме председателя исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев.

"Я выражаю искренние поздравления по случаю национального дня Кыргызстана. Наряду с плодотворными политическими консультациями на уровне заместителей министров в Бишкеке в июле 2017 года, я рад отметить, что в этом году мы также празднуем 25-ю годовщину установления наших дипломатических связей. Уверен, что эти мероприятия помогут нам укрепить наши двусторонние отношения и повысить эффективность нашего сотрудничества", - отмечается в телеграмме вице-премьер-министра, министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса.