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Президент: Админ ресурс на выборах ничего не решит

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365590_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445623-ru.html

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31 августа 2017, 10:55       Комментарии

На выборах в кабину для голосования избиратель зайдет один, с ним не будет административного ресурса. Об этом сегодня, 31 августа, во время церемонии празднования Дня независимости сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
Он выразил опасение тому, что на итоги выборов будет влиять не административный, а финансовый ресурс.  "Избиратель зайдет один в кабину, с ним вместе не зайдет административный ресурс в виде акима, главврача или директора школы, в кабину зайдет финансовый ресурс - деньги. Этот ресурс зайдет с избирателем, если он продаст голос богатенькому кандидату. На подкуп готовят  сотни миллионов сомов. Я опасаюсь подкупа голосов. Трудно винить наш народ, многие из этого сделали бизнес. Голосуйте так, как велит ваша совесть. Не продавайте свои голоса, тот кто их купил потом заберет сотни миллионов долларов у ваших детей и внуков", - сказал Атамбаев.

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