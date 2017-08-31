Тыныбекова, Маслова и Абдыгулов: кого еще наградит президент

31 августа 2017, 11:02 Комментарии

БИШКЕК, 31 авг - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев подписал Указ "О награждении государственными наградами Кыргызской Республики" за особый вклад в развитие социально-экономического, духовного и интеллектуального потенциала страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Награды получат 143 человека и 16 организаций. Двум гражданам вручат орден Манаса II степени, пятерым - III степени. Семеро получат орден "Данк", восемь - орден "Достук", пятеро - медаль "Данк". Остальным присвоят почетные звания и наградят их грамотами.

В списке есть знаменитые кыргызстанцы: кинорежиссер Актан Арым Кубат (орден Манаса II степени), спортсменки Айсулуу Тыныбекова и Дарья Маслова (ордена "Данк") и первый вице-премьер, экс-глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов (будет признан заслуженным экономистом КР).

С полным списком награжденных можно ознакомиться на официальном сайте president.kg.

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