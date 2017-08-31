За две секунды кыргызстанцев стало на 500 больше — президент подписал указ

31 августа 2017, 11:04 Комментарии

БИШКЕК, 31 авг - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев подписал три указа о приеме и один о выходе из гражданства Кыргызстана, сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Гражданами КР стали 679 человек. Большинство из них - этнические кыргызы, бывшие граждане Узбекистана и Таджикистана, вернувшиеся на историческую родину.

143 человека вышли из гражданства. Таким образом, кыргызстанцев стало на 531 человека больше.

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