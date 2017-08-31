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Президент: Админ ресурс на выборах ничего не решитПрезидент: Админ ресурс на выборах ничего не решитОпровергнута эволюционная гипотеза ДарвинаОпровергнута эволюционная гипотеза Дарвина

Атамбаев: За последние 6 лет мы решили проблемы, которые не решались два десятилетия

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445618-ru.html

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31 августа 2017, 10:53       Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. За последние 6 лет в стране решаются проблемы, которые не решались до этого два десятилетия. Об этом заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе поздравительной речи в честь 26-годовщины Дня независимости Кыргызстана.
Глава государств перечислил наиболее важные из этих достижений.
"Национальные ресурсы больше не отдаются за бесценок. Например, лицензию за месторождение "Джеруй" мы продали за 100 млн долларов и плюс инвестор выплатил прежнему владельцу лицензии 65 млн долларов. А в свое время лицензия на это месторождение была отдана за 300 сомов. Также республика достигла энергетической независимости и стабильности энергосектора. Создание собственного энергетического кольца путем строительства двух крупных подстанций ЛЭП "Датка-Кемин", коренная реконструкция Бишкекской ТЭЦ сделали Кыргызстан практически неуязвим в обеспечении электричеством", - сказал он.
Партнерства с "Газпромом", по словам президента, положило конец зависимости в поставках природного газа и ГСМ.
"Мы уделяем самое пристальное внимание обеспечению продовольственной безопасности. В этому году мы выдаем кредиты фермерам под 6-10% годовых. А в 2009 году правительство выдавало такие же кредиты по 22%. Уделяется внимание образованию и здравоохранению. Впервые за годы независимости средняя зарплата учителей сравнялась со средней заработной платой по стране. впервые за 25 лет", - заявил Атамбаев.
Также президент страны рассказал, что международные финансовые институты перестали считать Кыргызстан бедным государством. За 5 лет крайняя бедность сократилась на 4,5 раза.
Глава государства рассказал и больших успехов во внешней политике.
"Сегодня мы ведем диалог на равных с иностранными партнерами. Выстраивая свою внешнеполитическую независимость, мы исходим из позиции исключительной защиты национальных интересов. И при этом мы отдаем особый приоритет соседним странам. Наши границы постепенно становятся воротами дружбы и сотрудничества. Мы научились защищать наши национальные интересы, теперь мы должны их активно продвигать", - сказал он.
Алмазбек Атамбаев отметил, что страна и народ сильно изменились.
"И если раньше нашу страну узнавали в новостях по очередному перекрытию дорог, захвату госучреждений. Отключению света или газа, то сегодня о Кыргызстане знают по честным выборам, по Всемирным играм кочевников, по грандиозным реформам в политике и экономике. Сегодня Кыргызстан – это одна из 10 стран, которые рекомендованы к обязательному посещению туристам всего мира. Рекомендована не только благодаря удивительной природе и радушию населения, но и прежде всего, как безопасная и надежная для туристов страна", - добавил он.
Помимо этого Атамбаев рассказал о том, что началась настоящая системная борьба с коррупцией, чистка органов госуправления. Только за последние 5 лет выявлено 7 тыс коррупционных деяний. В том числе – громкие уголовные дела в отношении чиновников самого высокого уровня.

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